Wavre: à l'abandon depuis 20 ans, le chantier de réhabilitation de l'Athénée Folon vient de débuter

Après des années d’attente et de procédures administratives, on sort enfin de la torpeur dans ce dossier. Les premiers coups de pioche ont été donnés cette semaine.

Rappelons que le site de l’ancien athénée Folon, qui appartient à la Province depuis le milieu des années 90 et qui est à l'abandon, va être transformé en logements. Il s’agit d'y construire environ 150 appartements de différentes tailles.

Cinq nouveaux immeubles sortiront de terre sur le site dans quelques mois. Mais dans l’immédiat, c’est le bâtiment historique de l’athénée, à l’abandon depuis plus de 20 ans, qui est en travaux.

"Pour l’instant, on est en train de déshabiller le bâtiment, le mettre à nu pour préparer la suite des travaux, explique Cédric Leneau, le directeur général de l’Agence de Promotion immobilière du Brabant wallon. Dans un second temps, il y aura le désamiantage du bâtiment ; ensuite, le gros œuvre. Après, les phases suivantes, ce seront les cinq bâtiments qui viendront composer l’ensemble, au niveau du parc."

Ce projet est donc avant tout résidentiel, mais un accent particulier a été mis sur la qualité de vie dans le quartier, avec de la verdure et un plan d’eau. "C’est le seul espace vert du quartier, poursuit Mathieu Michel, président du collège provincial. C’était donc fondamental de le garder, même si pour le moment il est très peu utilisé. Il faut dire qu’en l’état, c’est plus un chancre qu’un espace vert. On veut donc rendre cet espace vert au public, le sécuriser, l’éclairer la nuit… Et les gens comprennent bien qu’on leur retire un bâtiment qui était devenu plutôt problématique."

Le projet est un partenariat public-privé qui doit permettre à la classe moyenne du Brabant wallon d’accéder à la propriété, alors qu’elle est parfois contrainte aujourd’hui d’aller voir ailleurs, faute de moyens suffisants.

Le bénéfice retiré de la vente de certains logements permettra d’accorder des rabais substantiels sur d’autres logements, qui seront donc vendus à un prix inférieur à celui du marché.