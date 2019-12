Wavre : 58.000 livres migrent vers la nouvelle bibliothèque jouxtant la Sucrerie

C’est un déménagement exceptionnel qui est en cours, à Wavre !

Depuis fin novembre, la Bibliothèque communale Maurice Carême, près de l’Hôtel de Ville, migre vers La Sucrerie, le tout nouveau hall polyvalent.

58.000 ouvrages quittent le vieux bâtiment pour des locaux plus spacieux, plus modernes, lumineux et moins énergivores.

10 semaines de travail

L’opération prendra environ 10 semaines, pour se terminer à la mi-février 2020. Un travail titanesque pour les déménageurs, les bibliothécaires et les courageux volontaires venus les épauler. "C’est, au départ, beaucoup de prises de tête", explique Catherine Pirard, responsable de la bibliothèque. "Il faut tout organiser. Il faut réfléchir aux documents qu’il faut déplacer en premier lieu. Pour préparer le déménagement, il a d’abord fallu aménager les collections dans l’ancienne structure, pour pouvoir les placer ensuite dans les bacs de déménagement qu’on a loués. Une fois sur place, dans les nouveaux locaux, nous devons les ranger dans les rayons".



Il a aussi fallu trier. Car les vieux livres restent sur l’ancien site. "Nous les donnons. Mais chaque mois, de nouvelles publications viennent remplacer les ouvrages déclassés. Les bibliothèques sont soumises à une réglementation. Comme l’exige un décret, la moitié de la collection doit avoir au maximum 10 ans d’édition". C’est donc un travail de fourmi qui revient aux cinq bibliothécaires de l’équipe.

Pour prêter main-forte aux déménageurs, l’Agence Locale pour l’Emploi a sollicité Vincent Eloy, comédien au chômage. "Pour moi, c’est une grande joie. Je redécouvre des auteurs que j’avais oubliés. Cela donne envie de relire certains bouquins. D’en découvrir d’autres aussi. Car on discute pas mal avec les bibliothécaires. On partage nos connaissances."

L’ère du numérique

La nouvelle bibliothèque compte environ 800m². Elle comporte de nouvelles sections, dont une BDthèque, un local réservé aux journaux et aux périodiques, un Espace "3C", pour Collaboration, Créativité et Connaissances partagées. C’est un lieu dédié à l’associatif et aux lecteurs appelés à mener divers projets favorisant le développement de la lecture. Le nouveau site abritera aussi un Espace Média-Lab, qui inscrit le livre dans l’ère numérique. Il s’agit d’une version améliorée de l’EPN, l’Espace Public Numérique déjà fonctionnel au CPAS. "A Wavre, nous étions déjà dans l’ère des tablettes, ou plutôt des liseuses numériques", explique Kyriaki Michelis, échevine de la Culture, en charge des bibliothèques. "Mais nous aurons ici un espace encore plus moderne, où la créativité et le partage artistique seront à l’honneur. Nous aurons des liens avec l’Académie de Musique et l’Ecole des Beaux-Arts, ainsi qu’avec des projets d’Education permanente. Nous voulons vraiment développer la dimension numérique car il faut évoluer avec son temps. Une bibliothèque moderne doit aussi répondre aux attentes d’un public plus jeune. Elle doit pouvoir attirer davantage de jeunes".

Le nouveau site développera aussi des collaborations avec les événements culturels de la Sucrerie. "Cela pourrait par exemple se traduire par des lectures qui présentent les spectacles programmés dans le hall polyvalent et culturel", précise Catherine Picard. "Nous serons ravis d’avoir des passerelles entre le hall polyvalent et la bibliothèque", confirme Patrick de Longrée, directeur de la Sucrerie.

L’inauguration de la nouvelle bibliothèque est prévue, en principe, à la mi-février 2020.