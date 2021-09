Watermael-Boitsfort : un chemin crotté désarçonne tout un quartier

Pour répondre à ces inquiétudes et après plusieurs moins de sensibilisation, l’échevine de la propreté publique, Cathy Clerbaux décide alors de prendre une décision radicale : interdire l’accès aux chiens. "En échange, la commune va rénover d’autres espaces pour que les chiens puissent en profiter. Nous avons dix canisites, des espaces où les chiens peuvent faire leurs besoins, nous sommes en train de les rénover petit à petit", précise l’échevine.

Tout commence par une pétition. Elle dénonce le comportement de certains maîtres et expose le sentiment d’insécurité face aux chiens libres dans cet espace clos. Au total, ce sont 35 personnes du quartier qui l’ont signé. "Certains propriétaires enlèvent la laisse avant même de pouvoir voir ce qui se passe sur la plaine de jeux", explique Sven, l’un des cosignataires à l’initiative des revendications. "Cela m’est arrivé à plusieurs reprises quand j’étais dans la plaine avec les enfants, qu’un chien nous empêche de jouer". Les tensions se révèlent très vives avec les maîtres de chiens à entendre Sven, qui a été confronté, à plusieurs reprises, à des insultes. "Le second problème, ce sont les crottes de chiens. Quand les enfants jouent au ballon dans l’herbe, ils marchent dans ces crottes. Cela pose un problème pour leur santé", tient à préciser Sven.

Trop de crottes et les chiens lâchés trop souvent

Au cœur de Watermael, un petit chemin traverse un îlot d’habitation et relie l’avenue Coloniale à l’avenue des Noisetiers. Caché entre les jardins, il mène surtout à une plaine de jeux accompagnée d’un terrain en macadam usé par le temps.

Julien et son chien Phénix découvrent le panneau. Ils ne peuvent plus entrer dans le parc. © Tous droits réservés

Et en effet, ils sont nombreux dans le quartier à ne pas comprendre cette interdiction. "C’est dommage", entame Kolet qui habite non loin du lieu de tension. "Je n’ai pas de chien et je soutiens le dialogue. J’ai fait un appel sur le groupe Facebook de la commune pour qu’il se constitue un ensemble de citoyens afin de trouver une solution qui convienne à tout le monde".

Sur les réseaux sociaux, les discussions sont effectivement animées, "Encore une fois, à cause du non-respect de certains, tout le monde trinque", peut-on lire dans un commentaire, "les parcs sont des biens communs, il nous revient également, d’interpeller, voire d’éduquer les lourdauds afin d’éviter que les restrictions ne pleuvent".

"J’aimerais que l’on m’explique comment interdire cette plaine de jeu aux renards, aux chats et autres qui eux aussi font leurs besoins. Ne faudrait-il pas plutôt éduquer certains humains qui laissent traîner leurs déchets en tous genres", écrit une autre internaute.

"Cela pénalise surtout ceux qui gardaient leur chien en laisse", déplore l’échevine Cathy Clerbaux. "Mais voilà, c’est la moins mauvaise des solutions à laquelle nous sommes arrivés", conclut-elle.