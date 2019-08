Watermael-Boitsfort: pourra-t-on se baigner ce weekend dans l'étang des Pêcheries?

La réponse devrait tomber ce jeudi, en fin de matinée. Les derniers résultats d'analyse de l'eau seront alors connus et une décision sera définitive sera prise.

Rappelons que des relevés ont été effectués lundi, mardi et mercredi. Et les premiers résultats indiquent que tout est bon au niveau des bactéries, selon un responsable du projet que nous venons de contacter. Par contre, il reste un doute sur la présence d'algues problématiques. C'est sur base de ces données, qui seront communiquée ce jeudi matin par le laboratoire, qu'une décision définitive sera prise par l'ASBL Pool is Cool et Bruxelles-Environnement.

Les deux organisateurs de ces baignades-tests avaient dû annuler le rendez-vous de la semaine dernière, prévu au Bois de la Cambre, justement à cause de la qualité de l'eau. Pourtant, le responsable de Pool is Cool nous confirme qu'au final, cette baignade aurait pu avoir lieu puisque la qualité de l'eau était à nouveau bonne vendredi dernier. Mais comme la décision d'annuler avait déjà été prise, il était trop tard pour tout réinstaller avant le week-end...

Cette fois, il espère donc que la baignade pourra bien se faire. Plus de 800 personnes se sont inscrites pour faire un plongeon à l'étang des Pêcheries de Boitsfort.

Des tests "expedition swim" sont prévues cet été dans différents étangs pour évaluer la possibilité d'en faire à terme des zones permanentes de baignades en plein air.