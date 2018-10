Watermael-Boitsfort: Olivier Deleuze grand vainqueur devrait rester bourgmestre

C'est une large victoire pour l'Ecolo Olivier Deleuze. Le seul bourgmestre vert des 19 communes assoit sa légitimité en positionnant sa liste en tête, loin devant DéFI. Il reste maître du jeu et devrait s'allier avec MR-GM pour constituer le prochain collège. Le CDh de Générations humanistes ne pèse plus guère, avec son seul élu, et devrait donc rester dans l'opposition. Désireuse de ramener DéFI dans la majorité, l'ancienne bourgmestre Martine Payfa a échoué. Sa liste perd près de 11%. Olivier Deleuze restera-t-il le seul bourgmestre Ecolo en région bruxelloise? La réponse ne dépend évidemment pas de lui. Les regards se tourneront vers Ixelles et - qui sait? - Uccle pour le savoir.