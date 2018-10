Watermael-Boitsfort: grand bond en avant pour le bourgmestre Ecolo Deleuze

Après le dépouillement de 10 bureaux sur 24, le bourgmestre Ecolo Olivier Deleuze s'affirme comme le grand vainqueur du duel qui l'oppose à la tête de liste et ancienne bourgmestre Martine Payfa. Ecolo gagne à ce stade plus de 12% alors que DéFI en perd une dizaine. Avec les 17,8% de la liste MR-GM, les Verts disposent d'une majorité et pourraient se passer d'un troisième partenaire. Une tendance qui reste bien sûr à confirmer.