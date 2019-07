Waterloo: une famille pakistanaise expulsée, les habitants se mobilisent

Ce mercredi matin, à Waterloo, une famille pakistanaise a été expulsée de son logement. Un logement social qu’elle occupait depuis 10 ans. Cette famille est dans une situation particulière, la mère souffre de problèmes de santé et leur fille, 8 ans, née en Belgique est scolarisée dans la commune.

Sur le trottoir, en face de l’habitation: une pancarte avec l’inscription "Non à l’expulsion", ponctuée d’un "patience et humanité". Une trentaine de personnes sont venues les soutenir. "C’est dramatique pour une famille accueillie depuis 10 ans ici", s’indigne une Waterlootoise. "Leur histoire m’a touchée ; C’est une histoire assez compliquée. Ils ont dû quitter leurs pays parce qu’ils étaient menacés", explique une amie. "Je ne connais pas ces personnes", précise un autre. "Mais quand j’ai appris qu’ils étaient expulsés, je tenais à me manifester ce matin".

Une fuite du Pakistan pour arriver en Belgique

Il y a 10 ans, suite à de graves problèmes, le couple quitte le Pakistan. Ils trouvent refuge à Waterloo, s’installent et ont une fille. Les parents tiennent à la scolariser dans une école belge. "Aujourd’hui son éducation est parfaite", explique Christine, l’une des enseignantes présentes. "Elle est suivie par ses parents depuis qu’elle est toute petite de manière à ce qu’elle ait une scolarité régulière, qu’elle puisse s’épanouir. On trouve révoltant que cette famille soit expulsée par le CPAS !".

La raison de cette expulsion est que l’aide social arrive à son terme, les conditions ne sont plus respectées. La procédure d’expulsion a été entamée en 2014 par le CPAS de Waterloo. Après quatre ans de sursauts et déboires judiciaires, un jugement est prononcé et l’expulsion prévue pour le 30 juin 2019. Ce jugement condamne également la famille à payer un montant de près de 40.000 euros. Finalement l’expulsion a lieu ce 31 juillet. "Ça n’a pas été fait du jour au lendemain. Cela a pris du temps ; le juge a pris compte de la scolarité de l’enfant pour ne pas l’interrompre pendant l’année et trouver des solutions parallèles", explique Jean-François Thonon, le président faisant fonction du CPAS de Waterloo.

Une nouvelle audience était pourtant prévue en septembre

Parallèlement à ce jugement, sur base du dossier médical de la mère, une procédure est lancée au tribunal du travail. L’objectif est de démontrer que l’aide social est applicable pour la famille. Une audience aura lieu mi-septembre pour statuer sur la question. Pour Vincent Decroly, le juriste qui défend la famille, l’expulsion aurait pu attendre le prononcé de cette nouvelle procédure. "Ce qui me désole, c’est que le CPAS de Waterloo a décidé d’exécuter un jugement alors qu’une procédure est en cours pour réoctroyer l’aide sociale à cette famille. Je pense que le CPAS aurait pu attendre le mois d’octobre. J’estime qu’il passe en force, il prend un raccourci", explique le juriste.

En attendant, la famille ne dormira pas dehors. Elle sera hébergée chez des habitants volontaires avant de trouver une autre solution.