Waterloo : une boutique entièrement dédiée aux Playmobils

Ainsi, on retrouve des personnages de sagas cinématographiques (Harry Potter, Batman, le Seigneur des Anneaux), des personnages historiques (Napoléon, Neil Armstrong) ou encore des héros de bande dessinée (Astérix, Lucky Luke). Des figurines qui demandent des heures de travail et peuvent se vendre jusqu’à 80€ pièce, principalement auprès de collectionneurs.

"Cependant je dirais que le cœur de mon métier, c’est la vente au détail", explique l’ancien photojournaliste, qui a également un magasin chez lui, à Saint-Hubert (Province de Luxembourg). C’est bien là l’autre originalité de son commerce : la possibilité d’acheter des Playmobils et des Legos classiques à l’unité.

Des jouets généralement issus de boîtes endommagées, que les marques ne veulent plus envoyer aux distributeurs traditionnels, et que Cédric récupère donc. "Les clients achètent juste le personnage ou la pièce qu’ils veulent, sans carton ni emballage, ce qui est à la fois écologique et économique."

Une idée qui lui est venue en constatant que sa fille ne jouait en général qu’avec un tiers des éléments d’une boîte, et qui semble répondre aux attentes de beaucoup de gens. "J’ai acheté 10 Playmobils neufs pour 10 euros, ce qui est très intéressant ", témoigne Nordine, venu faire plaisir à sa fille. "Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 65% de ma clientèle sont des adultes, glisse Cédric Evrard. On retrouve des écoles et des psychothérapeutes, mais aussi des créateurs de bijoux, des artisans et des artistes. Aujourd’hui, le Playmobil est plus qu’un jouet, c’est un objet d’art indémodable."