Waterloo: un nouvel écrin pour les 20 ans de Musica Mundi

A quelques heures de l'arrivée des stagiaires, l'ancien couvent de Fichermont est en effervescence. On installe les derniers pianos, on monte les lits et on règle les éclairages. Et Hagit Hassid-Kerbel, l'organisatrice de l'événement, court d'une salle à l'autre. Elle veille à ce que tout soit prêt pour accueillir les 73 jeunes musiciens de talent qui s'initieront pendant deux semaines à la musique de chambre en compagnie d'artistes de renom.

Hagit Hassid-Kerbel prête à accueillir les 73 stagiaires - © S. Vandreck 300 candidats Les stagiaires ont entre 7 et 20 ans et viennent de partout dans le monde. "Ils ont tous en commun le talent, mais aussi l'amour, la passion, la persévérance, le travail. ce sont des jeunes qui travaillent leur instrument entre trois et six heures par jour. Quand on travaille autant et qu'on est doué, on peut évidemment arriver à des résultats fantastiques", nous dit l'organisatrice. Ces petits prodiges ont été sélectionnés parmi quelques 300 candidats, sur base d'une vidéo envoyée aux organisateurs. "C'est la partie la plus désagréable, mais il fallait le faire pour que le stage garde un caractère familial". Tout est mis en place pour que tout se passe au mieux: un cadre apaisant, des salles de cours et de concert super-équipées, des chambres confortables... et une nounou, Rachel, qui depuis 20 ans est la maman de substitution des stagiaires pendant deux semaines. "Je les console en cas de petit bobo, je vérifie qu'ils mangent bien et je les surveille aussi le soir pour m'assurer qu'ils ne font pas de bêtises!", explique-t-elle.

La chapelle du couvent a été aménagée pour accueillir des concerts - © S. Vandreck Deux semaines de cours et de concerts Leurs journées seront très chargées: les participants se lèveront vers 7h et ne seront pas au lit avant minuit. Au programme, des cours et des concerts : "Ils travaillent toute la journée leur œuvre de musique de chambre, en ensemble. Ils joueront aussi en public mais assisteront aussi à tous les concerts des artistes. Quand Evgeny Kissin jouera ce lundi soir, les élèves seront au premier rang pour l'écouter. C'est pour eux qu'on amène ces vedettes", reconnait Hagit Hassid-Kerbel. Les élèves auront aussi cours avec les artistes et auront l'occasion de jouer avec eux. Parmi les alumni de la Musica Mundi summer school, on retrouve de nombreux lauréats et finalistes du concours Reine Elisabeth, parmi lesquels la violoniste Esther Yoo et le violoncelliste Ivan Karizna.