Waterloo: un nouveau rond-point pour éviter files et accidents

Les chantiers se poursuivent sur la chaussée de Charleroi (N5), à hauteur du complexe Carrefour de Mont-Saint-Jean, entre Waterloo et Braine-l'Alleud. Les travaux d'aménagement du rond-point à la sortie du centre commercial se terminent: financé et mis en œuvre par le promoteur privé du centre commercial, il permettra de sortir des parkings et de rejoindre le ring Est plus facilement.

Trop d'imprudences à la sortie du ring

Ce lundi 27 août, la construction d'un autre giratoire, le troisième sur cette chaussé, démarre. Il sera aménagé à hauteur de la sortie 25 du ring, en face de la ferme de Mont-Saint-Jean, à un endroit devenu particulièrement accidentogène. "La construction de ce rond-point était devenue nécessaire pour deux choses : fluidifier le trafic et sécuriser la zone, indique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. Avec ce rond-point, les usagers qui vont sortir du ring par la sortie 25 vers Genappe vont pouvoir directement tourner à gauche vers Waterloo, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Malheureusement, certains automobilistes ne respectaient pas cette interdiction, ce qui donnait lieu à de nombreux accidents".