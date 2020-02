Waterloo : les voleurs remplacent les plaques d'immatriculation par des fausses

Cette mise en garde de la police de Waterloo. Si vous habitez la région, jetez quand même un œil sur votre plaque d’immatriculation. L’originale a peut-être été volée… Et remplacée par une pâle copie.

La même à quelques détails près

C’est en tout cas une arnaque répandue en ce moment. Les malfrats remplacent votre plaque par une copie de très bonne qualité pourvue d’un sceau de la DIV découpé sur une plaque officielle également volée… Elle ressemble très fort à une vraie plaque, elle a évidemment la même immatriculation mais comme l’explique Michel Vandewalle, chef de corps de la police de Waterloo, des détails prouvent que c’est une fausse : " il y a certains éléments qui le montrent, le sceau gouvernemental n’est pas frappé comme dans une vraie plaque, il y a simplement le sceau qui est collé. Le fameux hologramme avec le lion belge n’est pas présent non plus".

Un vol qui passe longtemps inaperçu

Malgré tout, la reproduction est suffisamment bien faite pour ne pas attirer l’attention, et on peut mettre beaucoup de temps avant de se rendre compte que sa véritable plaque d’immatriculation a été volée. " Il faut vraiment être attentif, explique Michel Vandewalle, lorsque vous faites le tour de votre voiture, car le dernier exemple en date, les malfrats avaient changé la plaque et étaient partis en France. Le propriétaire de la plaque avait reçu plusieurs infractions de roulage en France alors qu’il n’y était pas du tout".

Les auteurs utilisent donc votre marque d’immatriculation pour commettre des infractions sans que vous ayez pu la signaler comme volée puisque vous ne vous en êtes pas rendu compte.

La police conseille donc de vérifier régulièrement sa plaque d’immatriculation. " Au plus rapidement, on peut signaler qu’une plaque est volée, au plus rapidement ont peut rentrer les données dans le système et vous savez que nous pouvons croiser les informations grâce aux fameuses caméras NPR et faire sortir de l’ombre les personnes qui roulent avec des plaques volées".