Waterloo: la "gare du futur" est désormais totalement finalisée

La nouvelle gare de Waterloo, les navetteurs la connaissent et la fréquentent depuis l'hiver dernier. Il ne restait plus qu’à terminer les passages sous voies. C'est désormais chose faite.

Pour la SNCB, la gare de Waterloo est devenue une sorte de gare de référence, en matière notamment de confort du voyageur. Elle se veut aussi "en phase avec l’évolution des habitudes des voyageurs et des enjeux sociétaux de demain".

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Ce sont les voyageurs qui ont défini les grandes lignes de la "gare du futur". "La première de leurs attentes, c’est d’avoir une gare propre, sécurisée et qui leur donne accès rapidement aux quais, où ils peuvent attendre leur train dans un niveau de confort acceptable", explique Patrice Couchard, le directeur-général "Stations" de la SNCB.

Pour cela, des rampes d’accès en pente douce relient un large passage sous les voies. C’est l’innovation la plus marquante. Juste devant le visuel du bâtiment, un rectangle de verre et d’acier. "On voulait aller vers une architecture qui soit un peu radicale mais qui nous permette d’avoir un meilleur contrôle sur nos frais d’exploitation. Par exemple : une peinture qui facilite le nettoyage des tags et graffiti."