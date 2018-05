Waterloo: la brocante du Biggs pourrait déménager à… Frasnes-lez-Gosselies

La brocante du Biggs, le dimanche, c'est désormais terminé ! Le nouveau propriétaire du site, la société Redevco, a entamé des travaux de désamiantage et de réaménagement et ne souhaite plus de la présence hebdomadaire des 150 brocanteurs.

Une solution se dessine peut-être... à Frasnes-lez-Gosselies, dans le Hainaut. C'est Pascal Gilbert, lui-même ancien exposant de Waterloo, qui a lancé l'invitation.

"Mon associé et moi-même, qui sommes brocanteurs depuis plus de vingt ans à Waterloo, on a trouvé un plan B : un site qui se trouve à douze minutes de Waterloo, à Frasnes-lez-Gosselies. Actuellement, on accueille déjà 140-150 brocanteurs à l’extérieur et une centaine à l’intérieur. Les "anciens" de Waterloo (soit quelque 140 marchands) sont venus nous trouver en nous demandant ce qu’il était possible de faire… Nous, on était tout content parce qu’on réunit nos anciens collègues. C’est une famille !"

Cette brocante de Frasnes-lez-Gosselies se présente comme la plus grande brocante hebdomadaire d'Europe, avec 350 exposants. Elle en vise le double d'ici la fin de l'année. Elle se tient sur le site des anciens transports Van Damme, rue des Français.