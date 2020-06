Waterloo : l'école européenne agréée d'Argenteuil sans agrément pour les 6e et 7e secondaires

C’est la seule "école européenne agréée" de Belgique ! Et elle connaît une fin d’année scolaire angoissante en raison d'un problème juridico-administratif.

L’Ecole européenne Bruxelles-Argenteuil se trouve à Waterloo, dans le prestigieux cadre du château d’Argenteuil. L’établissement privé s’adresse à d’autres élèves que les enfants de fonctionnaires européens. "C’est une spécificité des écoles agréées", explique le directeur, Félix de Mérode. "Ce type d'école n'est pas limité aux enfants de fonctionnaires européens. Il permet d'accueillir d'autres publics". Comme les enfants d'employés de multinationales, par exemple. "Notre asbl a été créée en 2016. Nous avons eu l’agrément initial en 2017. Il a été renouvelé en 2019. Notre école s’est construite progressivement. Elle est multilingue et compte environ 230 élèves, du maternel au secondaire. Elle jouit, comme les autres écoles européennes, d’une excellente réputation". Mais aujourd’hui, un problème administratif inquiète le directeur, les parents et les élèves des futures classes de 6e et 7e secondaires.

Agrément de fin de secondaire

Fruit d’un partenariat entre l’école suédoise et le lycée Molière, l’école européenne de Waterloo n’a pas d’agrément pour ses futures classes de 6e et 7e secondaires. "Nous avions reçu le soutien des législatures précédentes. Et tout d’un coup, récemment, il y a eu un revers de situation", affirme le directeur de cette école de standing, Félix de Mérode.

De quoi inquiéter les élèves des classes inférieures et surtout intermédiaires, qui craignent de ne pas pouvoir poursuivre leur cursus dans la même structure, comme l’explique cette maman de quatre élèves scolarisés sur le site. "Nous ne savons pas ce qui nous attend pour le mois de septembre. Nous sommes toujours plus ou moins confinés. S’il fallait changer, ce serait compliqué. Toutes les écoles ne sont pas accessibles. Pour nous, les écoles européennes traditionnelles ne sont pas une option non plus, car nous ne travaillons pas pour les institutions européennes. De plus, nous aimons l’école de Waterloo, multilingue et de grande qualité. Nous n’avons pas envie de changer".



Obstacle juridico-administratif

Au cabinet de la ministre de l’enseignement, Caroline Désir, on explique que ce soutien accordé par le passé était invalide. "Nous ne pouvons pas contourner cet obstacle décrétal", nous a affirmé le cabinet.

Faute de solution juridique, le directeur proposera toutefois des alternatives aux parents. "On a un partenariat avec une autre école européenne qui pourra accueillir les élèves pour qu’ils passent leur BAC. Nous avons le lycée Molière avec lequel ils peuvent faire le CESS. Nous avons une école suédoise où ils peuvent préparer le BAC international. Donc, des choix, il y en a". Des choix qui risquent aussi d’être plus compliqués, les écoles étant encore dans la tourmente de la crise sanitaire.

N’étant pas subsidiée par les pouvoirs publics, l’école est principalement financée par les parents. La facture annuelle est salée. Environ 500 euros de frais d’inscription. Un minerval allant de quelque 7000 euros en maternelle à 23.000 euros en fin de secondaire. Il faut y ajouter divers frais, dont certaines fournitures scolaires et les uniformes. Et pour les élèves en pension, les parents devront encore débourser environ 12.000 euros supplémentaires. Des bourses et des réductions sont prévues. Mais ce type de scolarité n’est pas à la portée de toutes les bourses.