Waterloo: condamnée pour avoir logé sa domestique dans des conditions indignes, pour un salaire de misère

Une femme originaire du Congo, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Nivelles pour avoir emmené une domestique avec elle lors de ses séjours à Waterloo entre 2012 à 2015, a obtenu la suspension du prononcé. La victime dormait sur un canapé placé dans la buanderie, au milieu du linge sale, et travaillait pour un salaire mensuel de 200 euros. La prévenue a néanmoins été condamnée à verser plus de 64.000 euros de dédommagement.

La prévenue, à l'audience, avait affirmé que les séjours en Belgique de sa domestique s'apparentaient à des vacances et que c'est cette dernière qui demandait à l'accompagner. Elle n'exerçait aucune activité professionnelle lors de ses séjours et soutenait qu'elle n'avait dès lors pas besoin de beaucoup d'aide. Elle lui versait cependant 200 dollars mensuels, soulignant qu'il s'agit d'un salaire raisonnable au Congo.

L'avocat de la partie civile et l'auditeur du Travail, en revanche, ont évoqué des conditions de travail et de logement non conformes à la dignité humaine. Une perquisition menée en 2015 dans la maison avait permis de confirmer les dires de la victime, avec la présence d'un canapé qui servait de lit dans la buanderie non chauffée. Le tribunal a estimé que les préventions en matière de traite des êtres humains étaient établies.