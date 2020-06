Waterloo/Braine-l'Alleud : statues et stèles en rapport à Napoléon sous surveillance policière

La police de Braine-l'Alleud gardera un oeil vigilant, ces prochains jours et ces prochaines nuits, sur les stèles et les statues qui font référence à Napoléon aux alentours de la butte du Lion et sur le champ de bataille de Waterloo. Des instructions ont été données dans ce sens par le bourgmestre de Braine-l'Alleud, Vincent Scourneau, qui craint des dégradations, d'autant que la bataille aura 205 ans cette semaine. Napoléon, défait par les Alliés le 18 juin 1815, avait rétabli l'esclavage en 1802 dans les colonies françaises alors que les Révolutionnaires français l'avaient aboli.