Waterloo 2018: test de popularité réussi pour Florence Reuter

Le défi pour Florence Reuter à Waterloo n'était pas tant de maintenir la majorité absolue du MR dans la commune que de prouver qu'elle pouvait rester bourgmestre. Elle avait succédé en 2015 à l'homme fort de Waterloo, Serge Kubla, pris dans la tourmente judicaire et contraint de démissionner de son poste. Elle emmenait cette fois une liste MR considérablement rajeunie et renouvelée. Une liste qui perd quelques voix, mais gagne un siège, du fait que le conseil communal waterlootois passe de 29 à 31 siège. La bourgmestre prouve qu'elle est à sa place en obtenant un impressionnant score personnel de 5691 voix de préférence. C'est même mieux que son prédécesseur, qui en obtenait 4767 il y a six ans.

Les autres gagnants de ces élections à Waterloo sont les Ecolos: même s'ils ne doubleront pas leur nombre de sièges, comme ils l'espéraient, ils progressent et décrochent deux sièges supplémentaire. Ils seront désormais sept à siéger au conseil communal. DéFI, qui présente pour la première fois une liste à Waterloo, obtient son premier siège. MVW (Mieux vivre à Waterloo) perd un de ses deux sièges. Le PS, quant à lui, s'écrase et perd son seul siège au conseil communal de Waterloo.