Waterloo 1815 présente la plus grande maquette de la bataille jamais exposée

Le Mémorial de la Bataille de "Waterloo 1815" a désormais sa maquette géante. C’est la plus grande maquette du célèbre champ de bataille jamais exposée. Elle est installée dans le hall d’entrée du musée. Elle fait 32 mètres carrés et permet aux visiteurs du Mémorial de mieux imaginer les moments qui ont précédé le début des hostilités.

La maquette a été réalisée par un hollandais, passionné de modélisme et d’histoire. Piet Prinsen a consacré une trentaine d’années de sa vie à ce petit chef-d’œuvre totalisant plus de 10.000 soldats, 1500 chevaux et de nombreuses pièces d’artillerie, de bâtiments et de décors. Un travail minutieux, fidèle aux faits historiques.

Cette maquette devrait donner un petit coup de pouce au site qui, aujourd’hui, se bat pour récupérer des visiteurs encore trop peu nombreux, suite à la crise sanitaire.