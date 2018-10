Waremme: le socialiste Jacques Chabot conserve tout juste sa majorité absolue

Waremme restera socialiste. Malgré une baisse plus de 10%, la liste PS-IC conserve sa majorité avec 50,18% des voix. Le PS était à presque 63% en 2012. Il perd perd un seul siège et avec 14 sièges sur 25, sa majorité n'est pas étriquée. Jacques Chabot -avec 1897 voix de préférence- restera donc bourgmestre et dirigera seul, la commune, sans un autre parti. Dans l'opposition, le MR avec sa liste "Pour Waremme" obtient 26,92% des voix et 7 sièges. La liste citoyenne "W@lter" avec d'anciens élus CDH et écolos fait 18,76% et 4 sièges, une petit déception pour cette liste qui espérait faire mieux.