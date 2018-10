Waremme: après 104 ans de majorité absolue, le PS continuera-t-il à diriger seul la ville?

A Waremme, la commune est dirigée par un socialiste depuis ... 104 ans! Avec une majorité confortable de 15 sièges contre 8 pour l'opposition, on voit mal comment le PS pourrait perdre le pouvoir. Même si en 2018, la ville passe de 23 à 25 élus en raison de sa population qui augmente et dépasse les 15.000 habitants. L'opposition, jadis réunie sur une seule liste, est aujourd'hui divisée. En Hesbaye, la capitale de la betterave risque de rester rouge.

Le bourgmestre socialiste Jacques Chabot détient en effet la majorité absolue à Waremme. Et il veut la conserver. L’appellation PS, il assume. Contrairement parfois à dans d'autres communes. Sa liste intitulée PS-IC est la seule à afficher le sigle d'un parti traditionnel. A Waremme, c'est le MR que la tempête Publifin a plutôt secoué, avec la démission d'une de ses conseillères. Un MR dans l'opposition qui a décidé de s'engager seul pour les élections sous le sigle "Pour Waremme". A côté, toujours dans l'opposition, c'est un nouveau en politique -ancien commandant des pompiers- qui mène une liste qualifiée de "citoyenne" et baptisée "Walter". La liste réunit aussi des anciens élus cdH et écolos. Enfin, le Parti populaire, lui, présente à Waremme une liste incomplète et, à gauche du PS, le PTB est absent des listes.

Du côté des programmes, quelles sont les priorités?

Classiquement, la liste PS-IC insiste sur la mobilité, la sécurité et la propreté. Avec aussi l'aménagement du Zoning industriel qu'on attend depuis plus de 10 ans. Le MR de "Pour Waremme" veut brasser large. Il cite dans ses priorités la petite enfance, l'école et les personnes âgées. Quant à la liste citoyenne "W@lter" -avec une arobase, pour faire plus moderne- elle revendique plus de démocratie participative et pointe d'abord la bonne gouvernance, la mobilité et le vivre ensemble.