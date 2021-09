Wanze : la récolte des tomates est médiocre

A Wanze, près de Huy, Hélène Schiepers produit des tomates bio depuis 2014. Cette année, la récolte est catastrophique : "Nous avons connu un début de plantation compliqué avec des gels tardifs et des plants qui sont morts à cause de la température. Ensuite, le manque de chaleur n’a pas permis aux plantes de faire un nombre de fleurs correctes. Les insectes n’étaient pas là. Et puis sont venues les fortes pluies avec les maladies qui sont apparues sur les fleurs et les tomates existantes".

Beaucoup moins de kilos

Contrairement aux autres années, cette jeune productrice est déçue. Son investissement est total et le résultat n’est pas au rendez-vous. "Nous tournons autour des 2 tonnes et demie, 3 tonnes. Pour cette année, les calculs ne sont pas encore faits mais par rapport au nombre de caisses déposées dans les magasins, je pense que nous serons en dessous des 800 kilos".

Faire face au mildiou

Cet été, il faut faire face au mildiou, une maladie redoutée par les maraîchers. Christian Schiepers, producteur bio, explique : "C’est une maladie due à un champignon qui se multiplie excessivement vite en fonction des conditions climatiques. Nous avons connu des températures de 13, 14 degrés avec 80% d’humidité. En trois ou quatre jours, le mildiou se multiplie par 40.000".

Le prix ne change pas

Hélène Schiepers livre ses marchandises dans les rayons de l’épicerie locale Champain. Le prix des tomates est inchangé malgré le fait qu’il y en a peu. Charles-Edouard Jolly, agriculteur et cofondateur de la boulangerie-épicerie Champain, explique : "Le prix n’augmente pas grâce à nos producteurs qui ont décidé de ne rien changer. Pour nous, c’est parfait car nous pouvons fidéliser la clientèle. Ce que nous pouvons leur demander en échange, vu que la saison est compliquée, les producteurs ont moins de tomates que d’habitude, c’est de venir en chercher en quantités. C’est un petit geste de soutien pour les producteurs locaux".

Hélène Schiepers est de retour dans ses serres. Ce n’est pas la météo capricieuse et ses conséquences qui vont la démoraliser ou la faire rougir de colère.