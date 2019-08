Wannebecq: l'école primaire communale accueille la petite école maternelle libre dans ses locaux

Wannebecq: quand l'ancienne directrice construisait son école - 26/08/2019 A Wannebecq, deux petites écoles se réunissent sur un seul site. L'école primaire, communale, accueille désormais dans ses bâtiments l'école maternelle, libre. Les anciens locaux de l'école maternelle se faisaient vieux. Ils datent en fait de 1974. A l'époque, l'enseignante Anne-Marie Dubois et son mari l'ont construite sur leur terrain, avec leur argent et l'aide d'anciens élèves. Le contexte d'alors, c'était la fermeture de l'école du couvent et la volonté de cette directrice/institutrice de rester dans le réseau libre.