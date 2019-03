Wallonie plus propre : Le retour des encombrants, une solution?

"L’idéal, ce serait de faire des petits groupes mais on n’est pas très nombreux…Qu’est ce que tu fais de bon ? Allez viens gamin, viens nous rejoindre !" Salim est né ici. 40 ans plus tard, il joue le rôle de concierge. Il connaît tout le monde, tout le monde le connaît. Et il en a marre des déchets dans "sa" cité. "Il y a énormément de déchets sauvages. Pourtant, on a un espace vert extraordinaire".

Il s'attaque à l'arrière d'un bosquet, un petit coin ombragé, dans lequel il est sûr de "faire le plein" de détritus en tous genres. Bouteilles de verres, bâches en plastique, filets..."Ca vient pas d'ici, tout ça", nous assure Khader, éducateur à la Ville de Mons. "On voit bien que ça vient de l'extérieur, les gens d'ici n'ont pas ce matériel. C'est une piscine, avec le filtre. Des toiles de protection pour les jardins..." "On retrouve des tuiles aussi", ajoute un autre participant. "Les toits de la cité ne sont pas en tuile; c'est bien la preuve que ça vient d'ailleurs".

Pour lui, la première solution est de relancer le ramassage des encombrants. "Avec ce qu'on paie comme taxe poubelle, il faut qu'on puisse retrouver ce service de ramassage. Surtout dans des quartiers comme celui-ci. Les gens n'ont pas de moyens, les sacs coûtent cher, ils n'ont pas toujours de voiture..." "C'est clair: depuis la fin des encombrants on constate beaucoup beaucoup de problèmes", renchérit Charline. Elle est éducatrice dans deux cités montoises. "On se promène en rue, on tombe sur des aspirateurs, des tapis, toutes sortes de choses!". L'intercommunale Hygea propose pourtant des ramassages d'encombrants à domicile, mais ils sont payants et sur demande. "Ce sont des freins! Rien que téléphoner. Déjà, les gens ont du mal, ils doivent nous demander de les aider parfois, ils n'osent pas...Le paiement au mètre cube, c'est un autre frein".

Salim poursuit sa route, avec son sac et sa brouette. Des jeunes le regardent faire, à quatre dans une voiture, un peu plus loin. Il les connait bien, mais n'essayera pas pour autant de les convaincre de ramasser des déchets, avec lui et les autres. "Moi, je leur montre l’exemple. Je suis un ancien du quartier. Je leur montre ce que j’ai ramassé. Tout ce sac, ce sont des déchets qui se trouvaient au rond-point. Après, il faut du temps. Tu leur montres l’exemple tout doucement, puis d’eux-mêmes ils vont y réfléchir à deux fois, avant de jeter. Le but, ce n’est pas que le jeune te fasse plaisir et qu’il ramasse une seule fois. C’est en regardant l’autre travailler qu’il va se dire 'la prochaine fois je ramasserai mes dechets"

Il y a les pour et les contre. "Il en manque", affirme Salim, "ce n'est pas normal que sur une zone comme celle-ci, ce petit rond-point, on ne trouve aucune poubelle". "Oui mais que vont-elles devenir?" rétorque une habitante de la cité. "Les jeunes les cassent, régulièrement, c'est un cercle vicieux". Autre problème: les poubelles se retrouvent rapidement pleines à craquer. "Les gens les bourrent de leurs déchets, pour économiser des sacs poubelles".

Wallonie plus propre : Le retour des encombrants, une solution? - © Tous droits réservés

Des anecdotes sur les dépots clandestins, des voisins pris la main "dans le sac"...tout le monde en a ici. "J’ai déjà remarqué des habitants avec des gros sacs noirs. La personne m’a dit qu’elle l’avait trouvé devant sa porte. Quand tu parles avec eux, ils te disent que les sacs coutent cher. Mais je pense que, même si tu leur donnais les sacs gratuits, ils continueraient à le faire !" Salim et Khader sont assez "remontés" contre le peu d'éducation et de civisme de certains. "Les ouvriers de la ville ont déjà fait leur tour, ils ont ramassé beaucoup déjà, mais c’est pas suffisant! Ils ne savent pas être partout!"

Selon Khader, "on va sauter une génération. Il y a des gens qui ne comprendront pas, qui ne changeront pas leurs habitudes. Nous travailleurs sociaux, dans les quartiers, on doit sensibiliser les jeunes, pour qu’ils prennent ça en charge eux-mêmes. Et empêchent les générations précédentes de salir leur quartier mais c’est un travail de longue haleine. Quand on mène des actions comme celles-ci, heureusement on peut compter facilement sur nos jeunes".

Charline et les autres poursuivent le boulot, et tombent rapidement à court de sacs. "En 10 minutes, quinze sacs déjà! Et on a fait un dixième de la cité, même pas!"

"Le petit groupe d’aujourd’hui me dit 'ah mais si on revient demain, on peut tout recommencer'. Oui mais je leur dis 'alors on ne fait plus rien, c’est l’accumulation' nous devons participer activement". "C’est comme dans tout, conclut Salim. Si tu commences à réfléchir à qui doit ramasser, qui a jeté, tout ça...Alors plus personne ne fait rien…Alors tu deviens comme eux !!! Oui, t’es là, tu ramasses comme un con, ils n’en ont rien à foutre. Mais bon. Tu leur montres l’exemple".