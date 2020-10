Wallonie Picarde : les sept bourgmestres concernés disent "non" au tracé de la Boucle du Hainaut

Réunis ce mardi matin dans les bureaux de l’Agence de Développement Territorial IDETA (*), les bourgmestres des sept communes de Wallonie concernés par le tracé de la "Boucle du Hainaut" sont unanimes : "Non, au tracé tel qu’il est proposé actuellement par Elia!"

Rappelons qu’Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension, a présenté le vendredi 4 septembre 2020 à Mons ce projet de la "Boucle du Hainaut". Cette future jonction d'une ligne à 380.000 volts (380 kV) doit faire l'objet d'une révision du plan de secteur. Il n’y a pas que la Wallonie Picarde qui est concernée puisque cette ligne devrait traverser le Hainaut via quatorze communes situées entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles. La mise sous tension est programmée pour 2028.

D'autres propositions

Dans un communiqué, l’Agence IDETA précise qu’elle ne va pas se contenter de cette posture et que des propositions et alternatives seront réfléchies et amenées avec l’aide des communes parce que "Refuser sans proposer d’alternatives reviendrait à devoir assumer un tracé qui ne convient pas à nos citoyens" a précisé Bruno Lefebvre (PS), qui est Président d’IDETA mais aussi bourgmestre d’Ath.

Le président d’IDETA annonce par ailleurs vouloir réclamer une étude sanitaire auprès de la Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS) afin de lever toute ambiguïté sur l’impact sanitaire humain et animal des lignes à très haute tension, et de définir des normes d’exposition en Wallonie. Le communiqué précise que Bruno Lefebvre compte également demander à l’Observatoire de la Santé du Hainaut de se pencher sur les études réalisées sur les effets des champs électromagnétique sur la santé. L’Agence devrait également solliciter l’université UMONS pour une cartographie objectivée des besoins en électricité sur le territoire de la Wallonie picarde.

Toutes les remarques et alternatives, telles que deux lignes de 150Kv en enfouissement plutôt qu’une ligne de 380Kv aérienne, seront analysées par un bureau indépendant (mandaté par le Gouvernement wallon) lors de l’étude d’incidences.

(*) L’Agence de Développement Territorial IDETA a été fondée en 1991 pour favoriser l’expansion économique de la Wallonie picarde par la valorisation de terrains à destination économique et le développement de parcs d’activité économique