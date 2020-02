Wallonie Picarde : il manque une centaine de pompiers volontaires

La zone de secours couvre 19 communes et 300.000 habitants. 608 pompiers sont chargés de couvrir le territoire : 178 professionnels et 431 volontaires. Pour fonctionner correctement, la zone devrait engager une centaine de pompiers volontaires supplémentaire. Un appel à candidatures a été prolongé jusqu’au 30 juin prochain.

Les véhicules qui devraient suivre lors d’un gros incendie (une ambulance ou un camion-citerne par exemple) sont envoyés par les autres postes. Jusqu’à présent, la caserne de Leuze a toujours su faire face à tous les incidents grâce à ses voisins, mais le manque de personnel est devenu une préoccupation majeure du chef de poste Eric Stasik, "il m’arrive de consulter plusieurs fois par jour notre programme informatique pour voir les disponibilités de chacun." Les moments les plus critiques ? Les congés, les jours de beau temps et les heures de boulot.

La Zone de secours de Wallonie Picarde rassemble 13 postes de secours, et seuls 4 d’entre eux compte des professionnels dans leurs rangs. Le reste fonctionne uniquement avec des volontaires. C’est le cas, par exemple, à la caserne de Leuze-en-Hainaut. Certains jours, les effectifs sont un peu limite : 6 pompiers mobilisables pas plus, de quoi faire sortir une autopompe, mais rien d’autre !

Pourquoi la zone n’arrive pas à recruter ?

L’uniforme ne ferait-il plus rêver ? "Si", répond Cyrille Lahousse qui s’occupe de la communication de la zone "je pense que cela attire toujours, mais plus pour le profil professionnel, moins pour le profil volontaire." Pompier professionnel c’est un métier. Pompier volontaire, c’est un à côté, "les gens veulent peut-être moins s’investir en dehors de leur boulot. Ils prennent plus de temps pour eux, ce qui est une bonne chose en soi, mais c’est moins réjouissant pour l’associatif ou l’aide aux personnes."

Pompier volontaire c’est un investissement lourd : il faut passer des épreuves intellectuelles et physiques pour obtenir un brevet, il faut ensuite suivre une longue formation (264 heures pour être pompier, 140 heures pour être ambulancier). Une fois qu’on est volontaire, il y a les interventions et les gardes…