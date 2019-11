Wallonie Picarde: des perquisitions ont été menées dans les communes de Celles et d'Estaimpuis

Deux perquisitions ont été opérées ce mardi en Wallonie Picarde dans les administrations communales de Celles et d'Estaimpuis dans le cadre d'une instruction. Selon le Parquet de Tournai, des ordinateurs ont été saisis.

Spécialisée en matière de finances, Mme Hautenne, juge d'instruction de Mons, a été saisie de dossiers pour prise d'intérêts, faux en informatique et usage, faux en écriture authentique et publique par un ou des fonctionnaires à l'encontre des administrations communales de Celles et d'Estaimpuis, en Wallonie picarde. Des perquisitions ont été menées mardi dans les administrations concernées par des policiers de la PJF. "Lors de ces perquisitions, des ordinateurs ont été saisis. Ils seront analysés. Actuellement, personne n'a été privé de liberté, ni entendu. Les auditions auront lieu ultérieurement. Cette instruction a notamment trait au fait qu'un représentant politique ou un fonctionnaire de l'administration aurait pu favoriser un proche. En ce qui concerne Daniel Senesael (PS), bourgmestre d'Estaimpuis, il faudra lever son immunité de député si l'on devait procéder à son audition", indiquait mercredi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

Des GSM saisis

Selon nos informations, lors de cette perquisition, le GSM du bourgmestre Daniel Senesael (PS) a également été saisi ainsi que celui de deux employés de l'Etat-civil de la commune d'Estaimpuis. À ce stade on ignore le cadre dans lequel ces saisies ont été opérées, le Parquet ne voulant donner aucun détail sur celles-ci. Nous avons tenté, sans succès, de joindre Daniel Senesael pour obtenir des précisions.