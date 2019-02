Wallonie Picarde: c'est à Ath que les maisons sont les plus chères

Les prix sont très contrastés dans le Hainaut occidental. Les habitations les moins chères se négocient du côté de Mouscron. Ath affiche des moyennes beaucoup plus élevées. Zoom sur les prix des maisons et des appartements.

L'immobilier à Tournai - © Compagnie des Notaires du Hainaut occidental

A Mouscron, vous devrez débourser près de 150 000 euros, en moyenne. Attention que les prix peuvent s'envoler, du côté de Dottignies par exemple. Là, on franchit allègrement la barre des 220 000 euros pour une 4 façades. Comines Warneton est plus abordable (et en diminution). Les maisons se sont négociées aux alentours des 135 000 euros l'an dernier.

Le marché de l'immobilier à Tournai est un peu plus cher. 157 500 euros pour une maison, dans la cité des Cinq Clochers. Là aussi, les prix peuvent varier très fort selon la commune dans laquelle "on cherche". Dans les communes de Celles, Mont de l'Enclus, les prix flirtent avec la barre des 200 000 euros. Les deux communes les plus chères ont connu une augmentation de prix de 26%. Au sud de l'arrondissement de Tournai, par contre, il est possible d'acheter pour 120 000 euros (à Peruwelz, la moins chère), 135 000 euros (Antoing) ou 140 000 à Brunehaut.