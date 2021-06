Wallonie : les dernières invitations à la vaccination sont envoyées cette semaine

57,36%. C’est le pourcentage des Wallons de plus de 18 ans qui ont reçu au moins une première dose de vaccins parmi les 2.838.588 personnes recensées au 1er janvier 2021. La vaccination va bon train, en Wallonie. Une vaccination qui est dans sa phase ultime. Cette semaine, toutes les dernières invitations seront envoyées. Tous les citoyens de plus de 18 ans qui le désirent auront l’opportunité de prendre rendez-vous très rapidement. L’AVIQ, l’agence pour une vie de qualité, en charge de l’organisation de la vaccination en Wallonie, s’en réjouit via sa porte-parole, Lara Kotlar : "Cela va même plus un peu plus vite que ce que nous espérions. Les dernières convocations sont envoyées cette semaine, de telle sorte que tous les Wallons majeurs puissent disposer au mois d’une première dose avant les vacances".

Encore plus vite

Et pour ceux qui le désirent et qui ont l’opportunité de se déplacer, la vaccination peut aller plus vite encore. "Ceux qui le souhaitent peuvent appeler le 0800/45.019 pour s’inscrire ou se rendre sur le site jemevaccine.be. La Wallonie dispose de suffisamment de doses. Et il y a des centres où l’on peut se présenter, comme Mons Expo, Ciney Expo, Colfontaine… Il suffit de se munir de sa convocation et de sa carte d’identité. On peut inscrire directement les gens qui se présentent. Et s’il y a de la place à ce moment-là, on peut même être vacciné immédiatement".