Wallonie : éviter les contaminations avec le certificat "eau", obligatoire en Wallonie

Eviter de contaminer le réseau

Au centre de formation du Forem de Libramont, une dizaine de professionnels (ingénieurs, architectes, fonctionnaires locaux, etc.) suit les explications du formateur. Parmi les points cruciaux: la présence, à proximité du compteur d'eau, d’un clapet anti-retour.

"Il sert à éviter de renvoyer l’eau du réseau privé sur le réseau public", explique Benjamin Picart, formateur au Forem. "S’il y a un problème sur un boiler qui produit de l’eau chaude ou sur un réseau d’eau de pluie, ce problème pourrait s’introduire sur le réseau public. Il y a quelques années, dans le Hainaut, on a connu un problème de ce type. Près de 80 maisons ont été contaminées à cause d’une habitation voisine, qui n’était pas équipée de ce clapet anti-retour."

Le certificat va permettre de vérifier la conformité des installations des particuliers au niveau de l’eau de distribution, mais aussi du traitement des eaux usées. "On estime qu’il y a, chaque année, jusqu’à 6000 habitations non conformes, en Wallonie", précise le porte-parole du Forem. "La formation a débuté en avril et on a déjà formé, à ce jour, une dizaine de certificateurs", ajoute Thierry Ney.