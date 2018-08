Walibi vient d'obtenir son permis pour sa métamorphose

Un permis pour étendre et réaménager complètement le parc d'attractions de Wavre. Concrètement, Walibi va s'agrandir, en passant de 60 à 65 hectares. Soit l'équivalent de six ou sept terrains de football. Et pour remplir tout cet espace, il y aura notamment de nouvelles attractions.

Une d'entre elles promet des sensations fortes et des cris. Elle sera d'ailleurs la plus haute du Benelux avec 53 mètres de haut.

Les autorités communales souhaitaient que des coques antibruit soient installées sur la montagne russe. Le permis délivré n'a pas retenu cette option mais le parc Walibi devra réaliser une étude de bruit, et de mobilité aussi.

Autre changement : les horaires. Le parc ouvrira une heure plus tôt, à 9h00 au lieu de 10h00.

Walibi n'a pas obtenu tout ce qu'il souhaitait

La direction du parc souhaitait 20 jours d'ouverture exceptionnelle, jusqu'à 23h00 et avec feu d'artifice. Elle n'en obtient que 10, comme c'est le cas pour le moment.

Le parking ne pourra pas non plus être agrandi.

Une information donnée par nos confrères de La DH et L'Avenir ce vendredi matin.

On parle d'un investissement de 100 millions d'euros, qui s'étalerait jusqu'en 2023.

Le permis conditionné est à consulter jusqu'au 10 septembre au service "urbanisme" de la ville de Wavre. Des recours de riverains ne sont pas exclus.