Walibi: une réouverture anticipée le 27 juin au lieu du 1er juillet?

Avant de pouvoir crier sur le Loup-Garou, une des attractions phares du parc d'attractions Walibi à Wavre, il faudra patienter jusqu'au 1er juillet. C'est en tout cas l'avis du Conseil national de sécurité. Jean-Christophe Parent, directeur de Walibi Belgium, plaide lui pour une réouverture légèrement anticipée le samedi 27 juin. "Dans la stratégie touristique, la date du 1er juillet est peu pertinente. Quand on ouvre un parc d'attraction, c'est généralement le samedi. Aller ouvrir un mercredi, en plein milieu de semaine, n'a pas de sens réel." Rouvrir le 27 juin, avec un nombre de visiteurs très limité de 3000 personnes, permettrait aussi de tester les mesures prises et éventuellement de les réajuster. "Nous avons pris contact avec différents opérateurs touristiques qui ont entre-autres ouvert le 18 mai", explique M. Parent. "Ils s'aperçoivent qu'il leur faut facilement trois à quatre jours de rodage pour se retrouver avec des fréquentations acceptables par la suite et, surtout, pour corriger les petits défauts en terme de flux, etc." Parmi ces mesures qui demanderont peut-être une révision : un sens de circulation imposé, le respect des distances de sécurité dans les files et les attractions et une désinfection par nébulisation des attractions toutes les 20 minutes. De plus, "sur une attraction à l'intérieur, le port du masque sera obligatoire dès la file d'attente, sauf pour les enfants de moins de douze ans", ajoute le directeur de Walibi Belgium, Jean-Christophe Parent. "Vous devrez vous laver les mains dans la file d'attente puis, une fois que vous arriverez près de l'attraction, vous serez invité à reprendre une dose de gel hydroalcoolique et en fin d'attraction, vous aurez aussi la possibilité de vous nettoyer les mains."

Parmi les mesures sanitaires à respecter, un sens de circulation imposé aux visiteurs - © Stéphanie Vandreck/RTBF

Le parc se limitera également à 5000 visiteurs maximum, soit un tiers de sa capacité habituelle, encadrés par un peu plus de personnel que d'habitude. "Avec les 40 hectares, nous ne devrions pas avoir de problème", juge le directeur de Walibi Belgium. "Je pense que nous pourrons disperser l'ensemble des visiteurs dans le parc et, petit-à-petit, ils en comprendront la nouvelle mécanique et le nouveau fonctionnement. La plus grosse difficulté sera pour le public, je pense. Vous serez obligé de réserver un ticket daté pour pouvoir entrer dans le parc."

"Ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont perdus et que nous ne retrouverons pas" En France, des parcs de loisirs sont déjà accessibles au public. C'est le cas de Futuroscope, à nouveau ouvert depuis le samedi 13 juin, et du parc Astérix, depuis ce lundi 15 juin. Pour François Fassier, Directeur de la Division Parcs de loisirs au sein de la Compagnie des Alpes, l'entreprise française dont fait partie Walibi, il est encore trop tôt pour dire si cette réouverture est un succès. "D'après les premiers retours, les visiteurs respectent les consignes données. Et puis ces ouvertures nous permettent d'adapter nos dispositifs puisque cela faisait cinq ou six mois que les parcs étaient fermés. La réouverture est toujours un moment un peu stressant et quand en plus on change les procédures pour pouvoir faire face à la crise sanitaire, cette période est parfaite pour pouvoir adapter nos méthodes de travail."

La distance d'1,5 mètre sera toujours à respecter - © Stéphanie Vandreck/RTBF

Malgré tout, c'est un coup dur pour le secteur. "Ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont perdus et que nous ne retrouverons pas", se désole M. Fassier. "A priori, ce sera la première année depuis la création de la Compagnie des Alpes que nous serons en perte." Walibi, qui aurait dû ouvrir le 5 avril, évalue son manque à gagner sur la saison à 16 millions d'euros. Certains investissements devront d'ailleurs être reportés, comme les travaux prévus pour la nouvelle entrée du parc.