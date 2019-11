Walibi ralentit le rythme de sa transformation, il n'y aura pas de nouveauté en 2020

Walibi poursuit sa transformation, mais les habitués ne verront pas de changement en 2020, après plusieurs années riches en nouveautés. Initialement prévu l’an prochain, le réaménagement de l’entrée du parc est reporté à une date ultérieure, probablement 2021.

La raison de ce report est d’ordre technique, indique Walibi. "Nous devons absolument ouvrir à Pâques et nous n’étions pas sûrs et certains de pouvoir ouvrir correctement dans de bonnes conditions pour nos visiteurs, explique Jean-Christophe Parent, le directeur général. C’est un chantier très important et le temps dont on dispose est très court. Avec l’hiver, personne ne souhaitait se lancer dans ce projet".