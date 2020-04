Walcourt : pas encore d’annonce de l’annulation de la Trinité

Christine Poulin, la Bourgmestre de Walcourt, ne s’est pas encore prononcée quant à la tenue ou pas de la Marche de la Trinité qui doit en principe se tenir début juin. Curieux ! Les communes de Mons et de Gerpinnes ont annoncé, il y a plusieurs jours déjà, les annulations du Doudou et de la Sainte-Rolende. "La Trinité ne rassemble pas autant de monde que le Doudou", nous a dit la Bourgmestre. Dans le milieu des marches folkloriques de l’Entre-Sambre et Meuse la question est pourtant importante et les questions qui restent sans réponse taraudent. Chacun sait que l’événement n’aura pas lieu mais trépigne et attend la sentence.