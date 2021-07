Walcourt : le bas de la ville submergé par l’Eau d’Heure et l’Eau d’Yves

C’est à Walcourt, au cœur de la Ville Basse, que l’Eau D’Yves se jette dans l’Eau D’heure. L’Eau d’Heure était surveillée de près depuis 48 heures. Mais à Walcourt, on espérait échapper à la crue. En fin d’après-midi, malheureusement, la rivière est sortie de son lit, envahissant les habitations situées dans le bas de la cité. En une demi-heure à peine, l’eau est montée de plus d’un mètre. La confluence entre deux cours d’eau est évidemment un endroit critique en cas de crue. Cela s’est malheureusement vérifié à Walcourt

Un peu plus tôt dans l’après-midi, c’est l’Eau d’Yves, le ruisseau qui traverse Yves-Gomzée, dans l’entité de Walcourt, qui est sorti de son lit, inondant le centre du village avant de se transformer en un véritable fleuve d’une centaine de mètres de large. En aval du village, quelques maisons se sont retrouvées complètement isolées. Un riverain qui tentait de rejoindre ce petit hameau en voiture à vu son véhicule emporté par la force des flots qui dévalaient des coteaux vers le ruisseau/fleuve. Il a pu être secouru par les pompiers de la zone de secours. Quant aux derniers habitants du petit hameau encore présents sur place, un père et ses trois enfants, ils ont été évacués grâce à un hélicoptère de la police (vidéo). En tentant de les rejoindre par la petite route, un véhicule des pompiers s’était lui-même mis en difficulté dans les flots.

Et il fallait bien que toute cette eau arrive quelque part. Alors que le niveau de l’Eau d’Heure montait, toute l’eau venue de l’Eau d’Yves est venue gonfler le flux. La conséquence a été rapide. "Une demi-heure, explique une riveraine évacuée. Un peu avant que l’eau ne commence à entrer dans la maison, nous avions regardé, avec mon fils. Ce n’était pas encore menaçant. Et puis tout à coup, c’est monté. En une demi-heure, il y avait un mètre d’eau à l’intérieur. Alors évidemment, aussi rapidement, on n’a pas eu le temps de sauver quoique ce soit".

Sur place, les pompiers n’ont pas voulu laisser le choix aux habitants du quartier. Il fallait évacuer une trentaine d’habitations rapidement et prioritairement des personnes âgées dont certaines avec des problèmes de mobilité. "Pas question de laisser le choix. L’eau continue à monter. Si on ne le fait pas maintenant tant qu’il fait clair, explique le Lieutenant Philippart de la Zone de Secours DinaPhi (Dinant-Philippeville), il sera compliqué d’intervenir lorsque la nuit sera tombée. Nous attendons deux embarcations qui viennent de terminer leur intervention du côté de Beauraing pour intervenir aux endroits où nous avons déjà de l’eau jusqu’à la taille. Et ça monte encore".

La commune de Walcourt a accueilli les sinistrés dans un local communal avant d’envisager de loger ceux qui ne pouvaient être accueillis par leurs familles ou proches.