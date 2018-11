Walcourt: accord de principe pour l'extension de la carrière

La carrière "Les Petons" installée à Yves-Gomezée sur le territoire de Walcourt (Province de Namur) se sent à l'étroit dans ses infrastructures et souhaite pouvoir s'agrandir depuis plusieurs années. Son appétit la dirige naturellement vers l'est, là où se prolonge le filon de calcaire sur lequel elle est assise, avec des perspectives économiques importantes. L'entreprise Solvay qui exploite le site produit différents matériaux à destination des industries chimique et agroalimentaire mais aussi pour la sidérurgie et le secteur de la construction.

Ce matin, ce projet d'extension a franchi une étape supplémentaire avec l'accord de principe du gouvernement wallon. L'exécutif régional a adopté le texte qui ouvre la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin. Le site convoité étant actuellement classé en zone agricole, une telle révision s'avère en effet nécessaire pour en faire une zone d'extraction.

Mais "accord de principe" ne veut pas encore dire "feu vert". Il va falloir à présent étudier toutes les conséquences directes et indirectes d'une telle extension: quel impact sur la mobilité routière et ferroviaire ? Sur la faune et la flore ? D'éventuelles nuisances sont-elles à craindre ? Un rapport d'incidence environnementale (RIE) va devoir répondre à ces questions. Les parties prenantes étant nombreuses pour ce genre de dossier, les conclusions des experts et la décision définitive du gouvernement wallon ne sont pas attendues avant plusieurs mois.