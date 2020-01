Wagamama, la chaîne de cuisine asiatique, débarque à Bruxelles sur le piétonnier

Après Anvers, place à Bruxelles. Mi-février ouvrira sur le piétonnier du centre-ville un restaurant Wagamama. Wagamama, c’est une chaîne de restauration rapide née en 1992 en Grande-Bretagne et spécialisée dans les plats asiatiques, principalement japonais : nouilles, ramen, donburi, tom yum, gyoza… Le tout pour un tarif compris entre 10 et 15 euros pour un plat.

200 restaurants dans le monde

Evidemment, les établissements qui servent ces plats sont légion dans la capitale de l’Europe. La qualité gustative proposée par Wagamama est souvent remise en cause par les critiques. Mais Wagamama est un poids lourd du secteur. Appartenant à Restaurant group (800 millions de chiffre d’affaires en 2018), il compte près de 200 restaurants (franchisés) dans le monde: Grande-Bretagne, Pays-Bas, Dubaï, Australie, Slovaquie… En février dernier, Wagamama a ouvert son premier restaurant français, à Paris. Wagamama est présent à Anvers depuis 2005.

A Bruxelles, Wagamama s’installera dans le Crystal City, l’immense espace commercial en verre face à la galerie Anspach et au Casino Viage. Un site qui vient d’être inauguré et qui compte déjà une enseigne de fast-food, Burger King. Entre teppanyaki et whopper, la guerre risque d’être féroce. Sans oublier la présence des enseignes voisines de restauration rapide comme Exki, McDonald’s et Quick qui conserve son point de chute à la Bourse.

Toujours est-il que Wagamama procède actuellement au recrutement de ses futures équipes (serveurs et serveuses, commis de cuisine…). Un partenariat avec Actiris, l’office régional pour l’emploi, a été conclu afin de faciliter les procédures d’embauche.

Changement d’image

Avec Wagamama, Bruxelles veut clairement changer l’image de son centre-ville en optant pour une offre commerciale moderne et branchée. Après le Burger King l’été dernier, place donc d’ici peu à Wagamama avant Eataly, en 2023, à la place du Delhaize Anspach. Eataly est une chaîne italienne de nourriture et de boissons haut de gamme, née à Turin en 2007. Eataly est également présent en Italie mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. De quoi drainer un public économiquement plus aisé dans un quartier qui a souffert et souffre encore d’une image populaire.

Pour les touristes mais également les habitants des logements autour du piétonnier a également été ouvert récemment un magasin Carrefour City, axée sur l’alimentation bio et les produits locaux. Avec, par ailleurs, des heures d’ouvertures adaptées au public citadin et aux touristes puisque le Carrefour City est ouvert tous les jours de 7h à 22h.

Il faut également relever, non loin, les élégants comptoirs du Food Market "Wolf", rue Fossé aux loups, ouvert en décembre.