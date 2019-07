Vues du ciel, ces communes qui ont vécu la première étape du Tour de France 2019

​​​​​​Ce samedi, le Tour de France a démarré de Bruxelles. Lors de cette première étape, le peloton a visité la Flandre, les provinces du Hainaut, et du Brabant Wallon avant de revenir à l’intérieur de Bruxelles. Sur ce parcours de 195 kilomètres, les coureurs ont traversé quelques-uns des plus beaux endroits de la Belgique, et passeront devant les richesses architecturales ou des emblèmes de l’histoire du cyclisme. On pense ainsi aux célèbres pavés du Mur de Grammont. Afin de ne rien rater, en vidéos, vous pouvez revoir sur cette page, les plus belles vues de cette première étape du Tour, commune par commune. Du ciel ou sur via les caméras embarquées dans le peloton, suivez le parcours intégral de cette étape avec un découpage, images par images, de votre commune. En voici le détail :

1. Bruxelles-Anderlecht Le Grand départ sera donné depuis la Place Royale, les coureurs ont traversé les communes de Molenbeek-Saint-Jean et celle de Koekelberg. Ils sont ensuite passés par Anderlecht, avant de pénétrer dans le Brabant flamand. Tour de France-départ Bruxelles - 06/07/2019 Tour de France départ depuis Bruxelles Tour de France: vue aérienne de la Grand-Place, et des rues de Bruxelles - 06/07/2019 Tour de France-vue du Palais de justice de Bruxelles et de la Basilique de Koekelberg - 06/07/2019 Tour de France, palais de Justice de Bruxelles et de la Basilique de Koelelberg

2. Dilbeek-Leeuw-Saint-Pierre-Lennik-Roosdaal (Brabant flamand) Les coureurs sont arrivés dans le Brabant flamand et doivent traverser les communes de Dilbeek, Leeuw Saint-Pierre et Roosdaal. Tour de France: Passage par Dilbeek, Leeuw Saint-Pierre et Roosdaal - 06/07/2019 Passage par Dilbeek, Leeuw Saint-Pierre et Roosdaal Tour de France: passage par Dilbeek, Leeuw Saint-Pierre- Lennik et Roosdaal - 06/07/2019 Tour de France, passage par Dilbeek, Leeuw Saint-Pierre- Lennik et Roosdaal Tour de France: vue de Roosdaal et de la commune de Loombeek-Notre-Dame - 06/07/2019

3. Meerbeke-Ninove (Flandre occidentale) Le peloton est entré dans Meerbeke. Ils passeront ensuite par Ninove avant de rejoindre le Mur de Grammont. Tour de France- Vue de Meerbeke - 06/07/2019 Vue de Meerbeke Tour de France- Passage par Meerbeke - 06/07/2019 Passage par Meerbeke

4. Grammont et le Bosberg (Flandre occidentale et orientale) Après 39 kilomètres de course, le peloton par l’un des endroits les plus mythiques dans l’histoire du cyclisme : le Mur de Grammont. Voir les coureurs s’user les mollets dans le secteur pavé du Tour des Flandres est à ne pas manquer. Les coureurs ont du, ensuite, affeonter à l’ascension du Bosberg, une côte longue d’1 kilomètres. Tour de France: Mur de Grammont - 06/07/2019 mur grammont

5. Waarbeek-Gammerages-Tollembeek-Herhout (Brabant flamand et Flandre Occidentale) Les coureurs ont fait une dernière incursion dans quelques communes du Brabant flamand. Ils ont à présent rejoint la province du Hainaut. Tour de France: dernier passage dans le Brabant flamand - 06/07/2019 dernier passage dans le brabant flamand

6. Enghien-Silly Les cyclistes sont entrés dans la province du Hainaut, avec un passage à proximité du Château de Beloeil. Ils sont également passés pas très loin du Château de Thoricourt, basé sur la commune de Silly. Tour de France: Château de Beloeil - 06/07/2019 Château de Beloeil Tour de France: château de Thoricourt - 06/07/2019 Château de Thoricourt Tour de France: Eglise saint nicolas d'Enghien - 06/07/2019 Tour de France: château de Louvignies - 06/07/2019 Château de louvignies

7. Braine Le Comte A Steenkerque, les habitants ont reconstitué un vélo géant avec des ballots de paille pour le cadre et des tracteurs pour faire tourner les roues. Les coureurs ont traversé la commune de Braine-le-Comte. Le tracé les a ensuite fait passer par le Château de Roeulx, et le Plan incliné de Ronquières, un ascenseur à bateaux situé sur le canal Bruxelles-Charleroi. Tour de France: Château du Roeulx - 06/07/2019 château de roeulx Tour de France: Eglise de Saint-Gery - 06/07/2019 Eglise saint gery Tour de France: Plan incliné de Ronquières - 06/07/2019 Plan incliné de Ronquières

8. Ecaussines-Seneffe Après le Plan incliné de Ronquières, le peloton s'est rendu à Ecaussines, une commune qui abrite notamment un château classé au Patrimoine wallon. Autre commune empruntée ensuite, celle de Seneffe qui abrite également sur son territoire, un château. Tour de France: château de Seneffe - 06/07/2019

9. Rooseignies-Obaix-Pont à Celles Avant de rentrer dans la région de Charleroi, les coureurs ont du emprunter par les petites routes des communes de Rooseignies, Obaix et Pont-Celles. Certains des habitants ont exprimé leur gratitude à Eddy Merckx. Tour de France: Merci Eddy - 06/07/2019

10. Luttre – Viesville – Charleroi – Gosselies Sur leur route vers Charleroi, les coureurs sont passés non loin du Château de Trazegnies. Ils ont traversé la commune de Luttre où ils ont été très encouragés par les habitants, nombreux sur le parcours. Ils ont ensuite rejoint la commune de Gosselies, l'ont traversé et également passé non loin de Charleroi et son Beffroi. Tour de France: château de Trazegnies - 06/07/2019 château de Trazegnies, Tour de France: Luttre - 06/07/2019 Tour de France: la ville de Gosselies et le Beffroi de Charleroi - 06/07/2019

11. Thiméon-Les Bons Villers Place après à une autre difficulté du parcours: le secteur pavé de Thiémon. Ce passage a fait des dégâts dans le peloton. Tour de France: secteur pavé de Thiméon - 06/07/2019 Secteur pavé Thiméon

12. Sart-Dames-Avelines-Villers-la-Ville A 65 kilomètres de l’arrivée, les coureurs ont pénétré dans le Brabant wallon. A l'arrivée à Les Bons Villers, c'était le moment d'attaquer pour les coureurs souhaitant prendre des points ou remporter le sprint. Ensuite, ils ont traversé Villers-la-ville et passé tout près de la célèbre Abbaye et du Château de Corroy. Tour de France: passage et sprint dans la ville de Les Bons Villers - 06/07/2019 Les Bons Villers Tour de France: Abbaye de Villers-la-Ville - 06/07/2019 abbaye villers la ville Tour de France: passage dans Villers-la-Ville et le château de Corroy-le-Château - 06/07/2019

13. Genappe-Lasne Avant de rejoindre la butte du Lion, passage d'abord par Genappe et Lasne. Les coureurs ont aussi été chaleureusement accueilli par les résidents de la commune de Baisy-Thy, qui avaient décoré les portes de la ville aux couleurs du Tour de France. Tour de France: passage par Baisy-thy - 06/07/2019 Tour de France: passage par Genappe - 06/07/2019

14. Braine-l’-Alleud-Waterloo-Lasne Lors de leur passage par Waterloo, les cyclistes sont passés devant la Butte du Lion et en ont fait le tour aussi. Ils ont pu voir également le Panorama de la Bataille et le Mémorial Waterloo 1815, avant de reprendre la Chaussée de Nivelles. Tour de France: la butte du Lion de Waterloo - 06/07/2019 Tour de France: la butte du Lion de Waterloo - 06/07/2019 Tour de France: la Butte du Lion de Waterloo - 06/07/2019 Tour de France: passage par Ransbeck - 06/07/2019

15. La Hulpe-Overijse Les coureurs ont traversé le centre de la Hulpe, et passer tout près du Château de la Hulpe, ancienne propriété du Comte Solvay. Ils ont rejoint Overijse et contourné son église. Encore quelques kilomètres avant Tervuren et l'arrivée à Bruxelles Tour de France: Passage dans le centre de la Hulpe - 06/07/2019 Tour de France: passage dans Overijse - 06/07/2019

16. Tervuren Pour rentrer dans Bruxelles, le peloton a pris l’une des avenues bruxelloises les plus célèbres : celle de Tervuren et les quatre Bras qui mènent au centre de la Capitale. Tour de France: arrivée vers Tervuren - 06/07/2019 Tour de France: entrée dans Tervuren et les Quatre Bras - 06/07/2019

17. Auderghem-Woluwe Saint-Pierre-Etterbeek-Bruxelles-Laeken Les coureurs ont emprunté le tunnel passant sous le Cinquantenaire, emprunté une rue de la Loi pratiquement déserte, et ont rejoint le Château de Laeken, là où était placée la ligne d'arrivée, et ce avant 17h. Demain, place à la seconde étape de ce Tour de France. C'est un contre-la-montre dans les rues de la Capitale. Tour de France: arrivée dans le centre de Bruxelles - 06/07/2019 Tour de France: arrivée au Château de Laeken - 06/07/2019