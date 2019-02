Vu l'état "catastrophique" de ses finances, la ville d'Ath doit faire des économies et va serrer la vis

La nouvelle équipe veut mettre cartes sur table : démêler le vrai du faux, dévoiler les vrais chiffres... C'était l'ambition des autorités athoises, vendredi, après une campagne électorale marquée par des disputes sur les comptes. L'état des finances étant décrit comme catastrophique par certains. Le bourgmestre Marc Duvivier contestait. Qu'en est-il alors exactement ? La Ville a fait le point.

80 millions d'euros de dettes. Une charge d'emprunt de 8 millions chaque année. Les finances athoises sont en piteux état. Et la Ville ne présentera pas son budget avant plusieurs mois. Pas avant d'avoir passé au crible tous les postes, identifié des mesures pour redresser la barre, lentement mais surement.

La Ville s'est fixée des objectifs

Parmi ceux-ci, l'une des priorités est d'éviter les licenciements, mais ne plus remplacer les départs à la retraite. Ils veulent également réorganiser les services communaux, mais ne pas en supprimer. Ne pas augmenter les taxes, mais mettre un frein aux investissements aux projets, aux travaux ci et là.

Il y aura des balises strictes, concrètes. Par exemple pour les locations de salles : beaucoup d'organisateurs ne payaient pas. Désormais, ce sera autant, point à la ligne ! La Ville veut faire rentrer de l'argent dans les caisses.

Dans ce contexte-là, y aura-t-il une ducasse en 2019 ? Certains se posent la question… Mais le bourgmestre les rassure : "oui !", David et Goliath se retrouveront bien. Mais un événement est déjà supprimé, la réception du bourgmestre le samedi soir. C'est dans cet esprit-là que la Ville veut travailler : faire des économies, à tous les étages.

La présentation du budget et du plan stratégique aura lieu dans quelques mois. Mi-juin au plus tard. La majorité a également voulu couper court à des rumeurs concernant l'abattoir communal. On y croit encore, on cherche des solutions pour le maintenir, a déclaré en substance le bourgmestre. La situation financière est, là-aussi, très délicate.