Vresse-sur-Semois: record de vaccination battu par la petite commune

La localité de Vresse -sur- Semois détient le taux de couverture vaccinale le plus élevé en Wallonie et en Belgique avec 50,1% de sa population partiellement ou entièrement vaccinée.

Une commune rurale et excentrée

Le départ de jeunes, plus enclins à s’installer autour des centres urbains, fait que Vresse -sur -Semois a une population âgée. En effet, plus d’un quart de ses habitants a plus de 65 ans. C’est la deuxième commune la plus âgée, après la commune de Chaudfontaine qui se situe en province de Liège.

Catherine Linard (géographe de la santé à l’université de Namur) : "Vresse- sur- Semois est une commune avec une population plus âgée par rapport au reste de la province de Namur ce qui va faire gonfler les taux de vaccinations actuels par rapport à une commune plus jeune. Mais ce genre de disparités devraient être invisibles en descendant dans les classes d’âge. Ensuite, à certains endroits, il peut y avoir un effet assez fort de la répartition géographique des centres de vaccination et notamment de l’ouverture plus tardive de certains centres par rapport à d’autres".

Des centres de vaccination proches

Deux centres de vaccination se situent à moins de 25 minutes en voiture, ce qui est luxe ! Il s’agit du centre de Gedinne à l’ouest et l’antenne itinérante de Bouillon à l’est.

Ce sont des petits centres de vaccinations de proximité qui ont la cote dans ces communes peu peuplées. Comme l’explique Lara Kotlar, la porte-parole de l’AVIQ (l’agence wallonne qui coordonne la vaccination). "Parfois, des personnes se rendent directement dans le centre de vaccination et là je vous assure que tout le monde est de bonne volonté. Cela est nécessaire, nous aidons les personnes à s’inscrire. Nous sommes dans cette convivialité et cette proximité qui rassurent. Et, encore une fois, on connaît son voisin plus facilement dans une zone rurale que dans une zone plus dense dans une grande ville où on n’aura, peut-être, moins ce réflexe de se rendre directement dans le centre".