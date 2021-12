Vresse-sur-Semois : il n’y a plus aucun explosif sur l’ancienne base militaire de l’OTAN

Du neuf hier à Sugny sur l’ancienne base de l’Otan de Vresse-sur-Semois. La dernière palette des explosifs présents depuis des années dans les bunkers de la base a été évacuée hier. C’est une étape importante dans le dossier de la reconversion de ce site qui dure depuis des années.

Sugny c’est d’abord une ancienne base militaire de l’OTAN qui a cessé ses activités fin des années nonante. Le site et ses 78 bunkers avaient ensuite été loués à une société chinoise de feux d’artifice pour y stocker ses tonnes de poudre et ses feux d’artifice. Une société tombée en faillite en 2014. Durant des années, on en était resté là. 3000 m3 d’explosifs restaient bloqués sur le site, ce qui empêchait tout nouveau projet à Sugny. Après des années d’attente l’évacuation a pu démarrer en 2019 : des dizaines de camions se sont relayés pour évacuer ces explosifs vers l’Allemagne où ils ont été détruits par une société spécialisée. Coût de l’opération : 3 millions d’euros.

Maintenant que les explosifs ont été évacués, on va pouvoir avancer sur la reconversion du site. Principalement sur le projet de prison. Une prison de haute sécurité devrait sortir de terre et occuper 6 hectares du site, le site qui en compte une centaine. Plus de 300 cellules, l’engagement de 260 agents à la clé. Voilà pour les chiffres. Les quatre candidats qui ont été sélectionnés devaient rendre leur projet pour la fin du mois de novembre. Le choix final devrait tomber dans un an. La prison ne devrait pas ouvrir ses portes avant 2026.

Mais d’autres projets devront être mis en place pour ce site énorme. Rien de concret encore à ce stade. Arnaud Allard le bourgmestre de Vresse-sur-Semois explique que les possibilités sont énormes même si la proximité d’une prison réduit évidemment le champ des possibles. " Il faut garder à l’esprit que la prison ne fait pas que des heureux. Il faudra trouver le bon mix pour réduire les effets néfastes".