Vresse-sur-Semois: Arnaud Allard en passe de devenir le plus jeune bourgmestre de Wallonie

Il a 27 ans et il ne s’y attendait pas du tout. Arnaud Allard est le nouveau bourgmestre de Vresse-sur-Semois, le plus jeune de ces élections communales. Il était à la cinquième place sur la liste " Ensemble pour une commune dynamique " et il a récolté 633 voix, cinq petites voix en plus que la tête de liste. Le voilà propulsé bourgmestre d’une commune de 2800 habitants.

Arnaud Allard n’est pas encore habitué à son nouveau titre. À Vresse, tout le monde était d'ailleurs étonné. "On n’imaginait pas qu’Arnaud pourrait être un jour mayeur de la commune."

"J’ai eu la même réaction et la même surprise que vous", répond le nouveau bourgmestre.

Ce qu’il préfère, c’est la simplicité. "Je reste moi-même, je suis humble."

Arnaud Allard a fait des études de marketing et un Erasmus au Danemark. Aujourd’hui, il est patron de deux campings à Bohan.