Voyager autrement : un festival de tourisme alternatif s’ouvre à Namur

La météo pluvieuse de ces dernières semaines vous a peut-être donné envie de préparer vos prochaines vacances… Pour la première fois en Wallonie, un festival est entièrement dédié aux voyages "autrement" à la portée de tous. En kayak, à vélo, en train, à pieds… Le festival "Le Relais des Voyageurs" propose des alternatives et se tient à Namur ce week-end. Ici, on oublie le traditionnel schéma avion-hôtel-piscine. A la place, on propose des voyages "plus lents, plus légers, plus longs, et plus écologiques", selon les organisateurs.

"Possible et à la portée de tous"

A l’origine de ce festival, il y a trois aventuriers : Mélanie, Cédric et François. L’une est cycliste, l’autre est amateur de kayak, le dernier est photographe professionnel. Ensemble, ils partagent la même passion : voyager autrement.

"Moi, l’idée m’est venue lors d’un voyage à vélo, en Bretagne, raconte Mélanie De Groote, organisatrice. A chaque coup de pédales, je me disais que si on mettait les gens en contact, si on partageait nos expériences, on aurait pu éviter certaines erreurs qu’on a commises. Il faut aider les gens à se lancer dans l’aventure. Voyager autrement, c’est possible et à la portée de tous. C’est la liberté, l’improvisation… On peut décider de rester à un endroit si on en a envie, ou de bouger, on est libre de son itinéraire, de sa déambulation."

Les motivations des visiteurs se concentrent sur l’aspect plus écologique de ces voyages, mais aussi sur l’aspect économique."Moi je pars en randonnée, en groupe. On prend un gîte, on cuisine nous-même, c’est vraiment moins cher qu’à l’hôtel. Et en plus, c’est enrichissant, on rencontre plein de gens !", raconte une visiteuse.