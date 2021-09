Vous voulez acheter un vélo électrique ? Voici les primes offertes par les communes à Bruxelles

La semaine de la Mobilité a débuté ce jeudi à Bruxelles avec en point d’orgue la journée sans voiture de dimanche. Et pour celles et ceux qui souhaitent changer la manière dont ils effectuent leurs déplacements au quotidien, le vélo, électrique notamment, devient une alternative de plus en plus en vogue. Les nouvelles pistes cyclable dites "corona" (parce que tracées ou rénovées pendant ou après le premier confinement) accueillent 60% de cyclistes en plus. Mais comment les autorités publiques de la capitale incitent-elles financièrement les Bruxellois à passer aux deux roues, quand on sait que le prix d’un vélo électrique peut aller de 500 à plusieurs milliers d’euros ?

Des primes existent, malheureusement pas dans toutes les communes. Seules six sur 19 allouent un budget en ce sens. Tour d’horizon.

Uccle

Uccle propose une prime de 250 euros maximum à l’achat d’un vélo à assistance électrique. Mais pas que : la prime est également octroyée pour l’achat d’un vélo cargo ou d’un kit afin de transformer son vélo ordinaire en vélo électrique. "Il n’est accordé qu’une seule prime par ménage. Cette mesure s’inscrit dans l’un des objectifs du plan régional de mobilité Good Move, à savoir quadrupler l’utilisation du vélo d’ici 2030", rappelle la commune d’Uccle. Sur une année, les autorités versent plus de 300 primes pour un montant total de 75.000 euros. Infos ici.

Jette

Dans le Nord-Ouest de Bruxelles, la commune de Jette octroie également une prime à l’achat d’un vélo électrique ou d’un vélo cargo, électrique ou pas. La prime avait été suspendue en 2019 pour des raisons budgétaires. Elle est désormais de retour. "La prime est fixée à 15% du prix d’achat, avec un maximum de 150 euros pour les vélos électriques et de 300 euros pour les vélos cargo", explique Jette. "Chaque ménage a droit à maximum deux primes sur une période de trois ans." Infos ici.