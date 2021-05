Vous désirez une vaccination rapide : Mons Expo, Namur Expo et Pepinster peuvent vous accueillir jusqu'au 3 juin

L’AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité, indique avoir identifié trois centres dans lesquels il reste des places disponibles pour se faire vacciner rapidement. Il s’agit du Mons Expo, Namur Expo et Pepinster.

Concrètement, cette vaccination pourra s’effectuer jusqu’au 2 juin. Une alternative pour celles et ceux qui ont reçu leur invitation : Soit, ils s’inscrivent aujourd’hui ou dans un bref délai, ils seront vaccinés rapidement et peut-être le jour-même. Soit, ils se rendent sur place pour prendre rendez-vous avec leur invitation, un rendez-vous leur sera donné et, s’il y a de la place tout de suite, ils seront inscrits et vaccinés immédiatement.

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore reçu leur invitation, l’AVIQ précise encore que QVAX reste la meilleure option et, en ce qui concerne ces trois centres, ils seront contactés rapidement.