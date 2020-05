Vous avez entendu un gros "boum" dans la région du Centre ou de Mons? Non, ça n'était pas une explosion

"Gros bruit comme une explosion, quelqu'un a des informations?"

Ce message posté sur le groupe Facebook des Louviérois a reçu des centaines de réponses. Et pour cause, le "boom" a été entendu à plusieurs kilomètres à la ronde: à La Louvière, mais aussi à Chapelle, Erquelinnes, et même jusqu'à Mons, côté Ghlin.

La Défense ne nous l'a pas encore confirmé, mais il s'agit plus que probablement d'un F-16 qui a passé le mur du son. D'après la page de passionnés "Charleroi airport pics", c'est la troisième fois cette semaine qu'un boum est entendu, et selon l'application radarbox, cela correspond bien au passage d'un de nos avions de chasse.