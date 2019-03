Vottem: un millier de personnes marchent pour dire non aux centres fermés

Une marche intitulée "Vottem, camp de la honte, 20 ans déjà, on ne l'accepte pas, on n'oublie pas" a réuni un millier de personnes ce dimanche après-midi à Liège. Vottem est le dernier des quatre centres fermés ouverts dans les années 90, après Merksplas, Steenokkerzeel et Bruges. Il est occupé par des personnes d'origine étrangère dans l'attente de leur expulsion, faute d'autorisation de séjour.