Vote des étrangers à Bruxelles: la N-VA accuse la Région d'avoir subsidier des asbl "de gauche"

Les élections communales approchent, c'est dans tout juste quatre mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le vote des étrangers aiguise les appétits : ce sont près de 300.000 électeurs potentiels en Région bruxelloise ! Mais ils doivent s'inscrire avant le 1er août auprès de leur commune.

Lors des élections communales de 2012, seuls 10% d'entre eux ont voté.

Dans ce contexte, la N-VA accuse la Région bruxelloise d'avoir accordé des subsides à des ASB "de gauche " pour sensibiliser cet électorat au droit de vote. Sauf que ces arguments ne tiennent pas tout à fait la route…

Jusqu'ici, cinq associations ont reçu des subsides de la Région bruxelloise pour sensibiliser les Belges et les non-Belges à aller voter. Jan Van Den Driessche, le chef de file de la NVA à Bruxelles dit les avoir passé à la loupe. "Si on regarde la composition des conseils d’administration et la mission, j’ai tendance à dire que ce sont des associations plutôt du côté gauche..."

Et pour la NVA, ce n'est pas une coïncidence. "En tout cas, il y a le risque que le message soit coloré politiquement. Et ça, ce n’est pas sain !"

"Faux", répond l'administration Bruxelles - Pouvoirs locaux qui a sélectionné les projets. "On fonctionne de manière neutre, déclare sa porte-parole Hélène Herman. On étudie vraiment le projet, le fond, le budget… Et c’est en fonction de ces éléments-là qu’on attribue les subsides."

Et l'administration d'expliquer qu'elle a décidé cette année de choisir une ASBL phare, l'ASBL Objectif, pour éviter de se retrouver avec une quarantaine d'associations et trop de dispersion, comme en 2012.

Ces explications ne se satisfont pas la N-VA, qui dit que tout ça est "flou" et qu'un appel à projet aurait été plus transparent.

Ses accusations sont-elles bancales ? Exemple parmi les asbl qu'elle épingle, il y a "Passe muraille", qui sensibilise les personnes handicapées à aller voter. La N-VA affirme que son président est issu du PTB. Mais il s'agit de son homonyme…

Précisons que les associations qui veulent soumettre des demandes de subsides à la Région dans ce cadre peuvent encore le faire jusqu'au 29 juin prochain.

Quant au président de l'asbl Objectif, il n'est plus membre d'Ecolo/Groen, comme la N-VA l'indique.