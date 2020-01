Vols d'objets de patrimoine à Yvoir : un appel à témoins est lancé

C’est un phénomène qui préoccupe les habitants et autorités communales d’Yvoir depuis quelques semaines. Plusieurs vols visant le petit patrimoine religieux ont été perpétrés sur le territoire de la commune. Le premier, fin novembre, a été commis à l’église de Godinne : une croix en fer a été dérobée. Un mois plus tard, c’était au tour d’une potale dédiée à Saint Donat, située à un croisement à Dorinne, d’être ciblée par les voleurs. "Les voleurs s’y sont repris à deux fois, constate l’échevin des travaux, Charles Pâquet. Ils ont d’abord couché la potale, placée sur un socle en pierre. Quand les services communaux, s’en sont aperçus, ils l’ont replacée correctement et, le lendemain, la niche en pierre a disparu !". Le dernier vol, commis le trente décembre, visait la statue de la vierge de Beauraing, placée dans une chapelle d’Evrehailles. Une statue d’une haute valeur sentimentale pour les habitants, vu que la chapelle a été érigée après la seconde guerre mondiale, en remerciement pour le retour des prisonniers de guerre.

Une plainte déposée

Difficile à dire à ce stade si ces vols ont été commis par les mêmes auteurs ou s’il s’agit de malheureuses coïncidences. Les objets volés sont variés et n’ont pas une grande valeur à la revente, mais ils font partie du petit patrimoine de la commune. Cette dernière vient de déposer plainte auprès de la police et réfléchit à la manière de mieux sécuriser ce patrimoine : "Nous allons placer des grilles pour protéger certains endroits. On pourrait aussi envisager d’installer des alarmes dans des lieux comme les églises, mais qu’est-ce que ça représente comme investissement financier pour la commune ?", se demande l’échevin. En attendant, un appel a témoin a été lancé pour tenter d’élucider l’affaire : toute personne qui aurait des informations sur les circonstances de ces vols ou la destination des objets volés est invitée à se manifester auprès du commissariat de police d’Yvoir au 082/67.69.30.