Vols à répétition au service des Espaces Verts de la Ville de Bruxelles

Le service des Espaces verts de la Ville de Bruxelles est victime de vols à répétition depuis le début de l'année. Les deux derniers faits ont eu lieu cet été, en juillet et en août, à la Cité Modèle et au square Léopold, à Laeken. A chaque fois, les voleurs s'attaquent aux locaux/dépôts des équipes - la Ville en compte 19 sur l'ensemble de son territoire. Y sont stockés le matériel léger des jardiniers mais également de l'équipement un peu plus lourd et plus coûteux.

Souffleuses ou encore taille-haies destinés à la revente

Le 9 juillet à la Cité modèle et le 16 août au square Léopold, "nous avons pu constater des vols avec effraction, la nuit. C'est chaque fois, au petit matin, quand les équipes arrivent, que l'on constate les effractions et le vol", explique Khalid Zian (PS), échevin des Espaces verts à la Ville de Bruxelles. "Je ne peux pas dire qu'il s'agit de vandalisme. Les bâtiments ne sont pas dégradés en soi. Il s'agit clairement de vols dans le but d'acquérir du matériel, matériel qui plus que probablement est destiné à la revente. Les auteurs savent très bien ce qu'ils recherchent. Ils fracturent les entrées avec des pieds de biche, etc. Comme ils agissent la nuit, ils ont tout le loisir pour travailler. Ce sont visiblement des professionnels que je compare à des voleurs de métaux qui sillonnent les chantiers ou les voies de chemins de fer."

En avril dernier, le local des jardiniers de la Cité Modèle avait déjà été visité. Des engins de jardinage avaient été emportés. "Ce qui nous fait dire que les auteurs cherchent à revendre le matériel volé, c'est que nous avons retrouvé sur le site 2ememain les objets qui avaient été volés en avril dernier", précise Khalid Zian. "Police a été alertée. Mais nous n'avions pas pu récupérer le matériel, ni mettre la main sur les voleurs."

Le quatrième cambriolage cette année

Cette année, c'est déjà le quatrième vol dont le service des Espaces verts est la cible. Un premier fait avait été enregistré en février, en plein jour. Parmi les objets subtilisés ces derniers mois, on recense des souffleuses, un groupe électrogène, des débroussailleuses, des tronçonneuses, des taille-haies, des brouettes, des pelles, des tondeuses... "C'est du matériel coûteux", qui se chiffre à plusieurs milliers d'euros. "Cela grève notre budget et pénalise le travail des équipes. Le matériel restant doit alors être répartis entre les équipes afin de continuer le travail sur le terrain, en fonction des urgences. Nous pouvons également utiliser du matériel plus ancien ou acheter du nouveau matériel. Mais cela prend du temps en terme de marchés publics. Tous ces faits perturbent le travail des jardiniers."

En terme de prévention, à la suite de ces quatre épisodes, la Ville tente de mettre en place des mesures. "Nous ne pouvons pas prévoir de caméras, ni de mettre un policier devant chaque local. Mais des rondes sont mises en place." Sur base des conseils de la zone de police Bruxelles-Ixelles, le service a décidé de placer des barreaux aux fenêtres et de renforcer les châssis. Le matériel le plus précieux comme les grandes tondeuses n’est également plus déposé dans les locaux mais stocké en lieu sûr.

Selon l'échevin, on compte au moins deux à trois cambriolages par an dans les locaux des Espaces verts de la Ville de Bruxelles.