Voleurs 'opportunistes' et bandes itinérantes responsables des vols de vélos à Bruxelles

Les vols de vélos, c'est un phénomène en progression à Bruxelles. En 2019: plus de 4000 vélos ont été déclarés volés à Bruxelles. Les chiffres de 2020 ne devraient pas tarder à sortir. Mais qui sont ces voleurs de vélos? D'où viennent-ils et où revendent-ils ces vélos volés ? On a tenté d'y voir plus clair dans cet article.

Un phénomène encore flou

D'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on n'a pas une vue globale du phénomène. D'une part, on estime que seuls 30 % des Bruxellois déposent plainte lors d'un vol de vélos. Et d'autre part, on ne va retrouver qu'une petite partie seulement des vélos volés. Moins de 10 % environ selon les zones de police Marlow et Bruxelles-Capitale Ixelles. A partir des données dont disposent ces zones de police, deux profils se dégagent: les voleurs "d'opportunité" et les bandes organisées.

Deux profils de voleurs

Le premier, ce sont donc ceux que la police appelle "les voleurs opportunistes", ceux qui vont s'intéresser aux vélos qui ne sont pas attachés, ou mal attachés. Des voleurs parfois assez bien outillés, de disqueuse, pinces.

A la zone de police Marlow, dans le Sud de Bruxelles, ce sont souvent des récidivistes: "On a des voleurs avec des dizaines et des dizaines de faits par an", détaille Laurent Masset, le porte-parole de la zone.

"Nos équipes sont attentives à ce phénomène, elles savent que quand on croise ces personnes avec un vélo, il y a 99 % de chances que ce soit un vélo volé. Le vol se produit dans un commun d'immeuble, dans un parking à l'extérieur, devant un magasin. Ils volent de manière opportune, mais ils sont en possession de matériel, d'une pince pour couper un cadenas, une scie électrique. On a comme ça une dizaine, une vingtaine d'individus qui sont hyper actifs. Et d'ailleurs, quand ils sont arrêtés, on voit une chute drastique du nombre de faits quand ils sont mis sous mandat d'arrêt". La zone se dit parfois un peu démunie de revoir les mêmes têtes.

Du côté de la zone de police Bruxelles-capitale Ixelles, le commissaire rencontré explique que la police oriente ses équipes dans des endroits très prisés par les voleurs. Des lieux mis sous observation. "On interpelle régulièrement des voleurs de vélo et on organise parfois une souricière quand un receleur tente de vendre un vélo volé". Cela dit, toutes les zones de police ne sont pas aussi réactives sur cette question.

Qu'est ce qui coince alors? Interrogé, le parquet de Bruxelles explique que "chaque dossier ouvert au sein du parquet fait l'objet d'une analyse individualisée et est traité en fonction des circonstances concrètes". "Les peines prévues par le code pénal diffèrent selon qu'il s'agit d'un vol simple (un mois à cinq ans d’emprisonnement), d’un vol avec effraction (cinq à dix ans de réclusion) ou d’un vol à l’aide de violences ou de menaces (cinq à dix ans de réclusion ou des peines supérieures en fonction des circonstances aggravantes retenues", nous répond par écrit le porte-parole Martin François.

Un échange entre receleurs

Souvent, ces vélos se retrouvent sur des sites de vente de seconde main. La zone de police Bruxelles capitale Ixelles les scrute, à la recherche de vélos volés: "On a déjà pu constater qu'il y a une sorte 'd'échanges' entre les receleurs. Des vélos de Bruxelles seront mis en vente dans cet arrondissement et vice versa", nous explique un enquêteur de la zone PolBru. La raison, "c'est que le gens vont par exemple regarder sur MarketPlace, ils vont chercher maximum 20 kilomètres autour de leur habitation et donc c'est probable qu'ils ne retrouvent pas leur vélo, déjà parti sur une autre ville".

Des bandes "itinérantes"

L'autre profil, c'est celui des bandes organisées. "Ce sont des gens qui travaillent en réseau, qui ont quasiment fait profession du vol de vélo. Avec le vol dans un premier temps, le recel, l'entreposage, et ensuite l'expédition des vélos volés notamment à l'étranger", précise ce commissaire de la zone Polbru. "Maintenant, par rapport aux enquêtes que nous avons diligentées, hormis quelques dossiers, c'est assez marginal comme phénomène".

Ca l'est moins du côté de la police fédérale, où l'on observe l'activité de ces bandes criminelles depuis plusieurs années. Yves Civilia est responsable de la cellule cambriolage habitations de la police fédérale: "Les groupes itinérants s'attaquent principalement aux magasins de vélos de luxe mais je constate ces derniers temps que l'on a de plus en plus de vols dans les abris de jardin. Quand vous avez un cambriolage habitations, on constate qu'on vole ce qui a à voler, mais on part aussi avec le vélo. Là, on a vraiment une hausse au niveau des chiffres".

Ces bandes dont il est question viennent de "l'ex-bloc de l'Est, Moldavie, Roumanie, Ukraine", selon Yves Civilia. "Elles ont compris que c'était plus lucratif que les cambriolages habitations, certains vélos coûtent plusieurs milliers d'euros et elles les revendent à un tiers du prix à l'étranger".

Ces bandes sont très organisées et le butin quitte assez vite le pays, ce qui explique que ce soit difficile de les arrêter dit encore Yves Civilia. Il faut aussi une bonne collaboration entre les différents pays.

Signaler et déposer plainte

Quoi qu'il en soit, la police rappelle qu'il faut signaler un agissement suspect quand on en est témoin, faire appel au 101 ou 112. "On a suffisamment d'équipes mobiles qui circulent en permanence et on orientera une équipe mobile pour vérification". Déposer plainte aussi est une étape importante pour retrouver le propriétaire d'un vélo, mais aussi pour prendre toute la mesure du phénomène.

Par ailleurs, il y a aussi tout un volet prévention, comme garer son vélo dans des lieux sécurisés, la région bruxelloise vient de lancer son "masterplan stationnement vélos". Dans cet article, on rappelle les astuces pour éviter de se faire voler son vélo.